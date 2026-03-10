Taís Araujo recusa protagonista de “Por Você” e decide adiar volta às novelas

10/03/2026
Depois de revelar que Taís Araujo foi convidada para protagonizar “Por Você”, próxima novela das nove da Globo, a coluna descobriu que a atriz decidiu recusar o convite.

Taís chegou a considerar seriamente o projeto e, inclusive, renovou recentemente seu contrato com a emissora. A personagem oferecida era vista internamente como um papel forte, daqueles que costumam marcar carreira. Ainda assim, a atriz optou por não voltar às novelas neste momento.

A decisão tem relação direta com o impacto de Raquel, protagonista interpretada por ela no remake de “Vale Tudo”, exibido no horário nobre da Globo. A novela chegou ao fim em outubro e, segundo fontes da coluna, Taís avaliou que seria melhor dar um intervalo maior entre trabalhos de dramaturgia na televisão.

Nos bastidores, a justificativa apresentada pela atriz foi justamente o desejo de preservar a imagem após uma personagem tão intensa e marcante.

A Globo, embora desejasse contar novamente com Taís em um papel central, recebeu a decisão com compreensão e não fez nenhuma pressão para que ela aceitasse a proposta. A avaliação interna é que a atriz vive um momento de grande prestígio na emissora e que, depois de um trabalho tão exigente quanto Raquel, faz sentido respeitar um intervalo maior antes de um novo compromisso longo na dramaturgia.

Fontes ouvidas pela coluna ressaltam que Taís segue sendo um dos nomes mais valorizados do elenco da casa e que a parceria com a emissora permanece sólida.

Com estreia prevista para setembro, “Por Você” segue em fase de escalação de elenco. A produção agora busca um novo nome para assumir o papel central que chegou a ser oferecido a Taís Araujo.

A personagem oferecida à atriz era considerada um dos papéis mais fortes da nova novela. Taís viveria Rosa, uma obstetra bem-sucedida e absolutamente convicta da decisão de não ser mãe. A vida da médica, no entanto, viraria do avesso quando a filha biológica que ela abandonou na infância reaparecesse grávida, exigindo respostas. A trama ainda traria outra virada dramática: após a morte de uma amiga, Rosa acabaria assumindo a guarda de quatro crianças, tornando-se, de forma improvável, mãe de cinco. A história mistura temas como adoção tardia, desigualdade social e reconstrução familiar.

