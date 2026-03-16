Também para o Boninho, a “Casa do Patrão” será um desafio especial

Entre o término muito próximo das obras em Itapecerica da Serra e toda a pré-produção em curso, verifica-se que entre Record e Boninho existe uma soma de esforços para colocar a “Casa do Patrão” na lista dos realities indispensáveis do público brasileiro.

A responsabilidade é grande, não só por ser um projeto original, mas pelos tantos desafios envolvidos. Primeiro, o de buscar um lugar entre os principais, “BBB” e “A Fazenda”.

E também, para o próprio Boninho, estar à frente de um novo sucesso, fora do que sempre teve na Globo e longe do “Big Brother”.

Uma oportunidade em que ele terá de reafirmar todo o conhecimento adquirido neste tipo de trabalho, como de saber conduzir essa expectativa e saber superar os riscos inéditos e naturais desse novo capítulo da sua carreira.

Uma aposta, por tudo que envolve, das mais interessantes.

Continua

Se a negociação da Band com Luciana Gimenez foi encerrada, o mesmo não se pode afirmar em relação ao SBT.

Tem uma conversa ainda se encaminhando nos bastidores.

Ele também

Britto Júnior é um outro nome que não saiu dos planos do SBT.

O experiente apresentador poderá aparecer em um novo projeto da casa.

Confidencial

Além do “Faro Fora do Ar” no Multishow, Rodrigo Faro poderá ter outro projeto, este em horário mais fixo na grade da Globo, à tarde e ao vivo. Um formato de pequenos conteúdos, misturando vendas e entretenimento.

Colunistas

O BandNews TV vai fazer uma aposta em colunistas fixos, a partir de maio, e alguns nomes já estão no radar. Emanuel Pessoa – Doutor em Direito Econômico -, Deysi Cioccari – Cientista Política -, Fernando Schuler – Cientista Político -, e Luís Felipe Pondé – filósofo, são alvos do canal de notícias.

Desafio nas escolas

João Luiz Pedrosa, professor de geografia e ex-participante do “BBB”, vai comandar a nova temporada do “Desafio nas Escolas”.

É a série do Canal Futura e disponível no Globoplay, que acompanha estudantes da rede pública transformando desafios do cotidiano escolar em projetos coletivos.

Recado dado

Tem todo sentido a direção do Globoplay exigir roteiros mais criativos e originais do pessoal envolvido em novelas verticais ou microdramas.

Nesse início de produção, o que a plataforma de streaming constata é que estão muito em cima do modelo chinês, surfando em histórias de mocinhas sofredoras e CEOS bilionários.

Precisa começar a apostar em outro tipo de narrativa, até para não cansar o público.

“Ira” sem previsão

As séries “Ben-Hur”, direção de Vicente Guerra, e “Amor em Ruínas”, de Davi Lacerda, são as prioridades da parceria Seriella/Record neste momento. Por conta disso, o diretor Carlos Manga Júnior terá mais tempo para desenvolver os trabalhos de “A ira do herdeiro”, trama que vai contar a trajetória do Rei Manassés.

Essa, deve ficar para 2027 ou 2028.

Pode apostar 1

Tudo indica que “A Nobreza do Amor”, estreia desta segunda-feira na Globo, sofrerá mudanças em relação ao planejamento inicial.

Não vai escapar de uma espichada.

Pode apostar 2

A história de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., segundo o plano atual, ficará em exibição até o dia 30 de outubro. Com isso, forçará a substituta, escrita por Mario Teixeira, a estrear em 2 de novembro – Dia de Finados. A Globo, certamente, vai mexer nesse cronograma.

Advogado de Deus

“O Advogado de Deus”, novo filme do diretor Wagner de Assis, chega aos cinemas em 16 de abril. Protagonizado por Nicolas Prattes, o drama de suspense espiritual tem como fio condutor a justiça – a dos homens e a de outros planos. Danilo Mesquita, Lorena Comparato, Leticia Braga, Lucas Letto, Beth Goulart, Augusto Madeira, Eucir de Souza, Henri Pagnoncelli e Gisele Fróes também estão no elenco.

Raimundos

O Globoplay lança em 19 de março a série documental “Andar na Pedra – A História do Raimundos”, que trará um depoimento de Serginho Groisman.

“O ‘Raimundos’ trouxe um vento novo para o gênero do rock nacional, as letras eram muito primorosas e traziam uma ‘mistura’ de ritmos impressionante. Com a saída do Rodolfo, houve um estranhamento do próprio público, percebo que eles se sentiram viúvos”, disse Serginho na gravação.

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