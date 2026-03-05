05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

Tão levando tudo! Carretinha é furtada em Rio Branco e dono faz apelo nas redes sociais

Proprietário pede ajuda da população para localizar o item levado ao lado de oficina mecânica

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Proprietário faz apelo para encontrar o item. Foto: Reprodução

Uma carretinha foi furtada na região da Sobral, em Rio Branco, e o proprietário está pedindo ajuda da população para tentar localizar o item. O caso teria ocorrido nas proximidades da oficina Retocar, ponto conhecido do bairro. O apelo chegou à reportagem do ContilNet ainda nesta quinta-feira (5).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com as informações divulgadas pelo dono do equipamento, a carretinha foi levada quando estava estacionada ao lado da oficina. Não há detalhes sobre o horário do furto nem sobre suspeitos.

LEIA TAMBÉM: Homem morre eletrocutado após suposta tentativa de furto de cabos de alta tensão em Rio Branco

A vítima divulgou um aviso nas redes sociais pedindo que qualquer informação sobre o paradeiro da carretinha seja repassada diretamente pelo WhatsApp.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização pode entrar em contato pelo número (68) 99211-4242.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.