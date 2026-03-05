Tão levando tudo! Carretinha é furtada em Rio Branco e dono faz apelo nas redes sociais

Uma carretinha foi furtada na região da Sobral, em Rio Branco, e o proprietário está pedindo ajuda da população para tentar localizar o item. O caso teria ocorrido nas proximidades da oficina Retocar, ponto conhecido do bairro. O apelo chegou à reportagem do ContilNet ainda nesta quinta-feira (5).

De acordo com as informações divulgadas pelo dono do equipamento, a carretinha foi levada quando estava estacionada ao lado da oficina. Não há detalhes sobre o horário do furto nem sobre suspeitos.

A vítima divulgou um aviso nas redes sociais pedindo que qualquer informação sobre o paradeiro da carretinha seja repassada diretamente pelo WhatsApp.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização pode entrar em contato pelo número (68) 99211-4242.