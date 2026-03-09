Tarcísio lidera corrida pelo governo de SP, aponta Datafolha

O governador Tarcísio de Freitas lidera todos os cenários testados em nova pesquisa do Datafolha sobre a disputa pelo governo de São Paulo.

No cenário estimulado com cinco candidatos, o atual governador aparece com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ministro da Fazenda Fernando Haddad, com 31%.

Na sequência aparecem Paulo Serra (PSDB), com 5%, Kim Kataguiri (União Brasil), também com 5%, e Felipe D’Avila (Novo), com 3%.

Em outro cenário, sem Haddad e com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Tarcísio aparece com 46%, enquanto Alckmin tem 26%.

Quando o nome testado é o do ministro Márcio França (PSB), o governador mantém a liderança com 44%, seguido por Haddad com 28%.

Em um quarto cenário, com a ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB), Tarcísio chega a 49% das intenções de voto, enquanto ela aparece com 19%.

Segundo turno com Tarcísio de Freitas na frente

Nos cenários de segundo turno, o atual governador também aparece à frente.

Contra Haddad, Tarcísio venceria por 52% a 37%. Em um eventual confronto com Alckmin, o placar seria de 50% a 39%.

Contra Márcio França, o governador venceria com ampla vantagem: 60% a 22%. Já em disputa com Simone Tebet, o resultado seria de 58% a 28%.

Perfil do eleitorado

A pesquisa mostra que Tarcísio tem desempenho melhor entre homens, eleitores com mais de 60 anos e entre evangélicos.

Já Haddad aparece mais forte entre mulheres, católicos e servidores públicos.

A diferença entre os dois também varia conforme a região. No interior do estado, o governador tem vantagem de 47% a 28%. Na região metropolitana de São Paulo, a disputa fica mais equilibrada, com 40% para Tarcísio e 34% para Haddad.

Rejeição

Quando o Datafolha perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, Haddad apareceu com a maior rejeição, com 38%. Em seguida aparecem Alckmin (29%), Tebet (27%), Kataguiri (25%) e Tarcísio (24%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de março com 1.608 entrevistados em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% e está registrada no TSE: BR-06798/2026 e SP-04136/2026.

