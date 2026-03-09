Tarcísio lidera todos os cenários e marca até 49% na disputa em SP, aponta pesquisa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera todos os cenários na disputa pela reeleição no estado, segundo a mais recente pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (9).

Tarcísio lidera a intenção de voto tanto na modalidade espontânea quanto nos cenários estimulado, possíveis adversários como Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSB), Simone Tebet (MDB) e Kim Kataguri (Missão).

Na espontânea, Tarcísio soma 16% dos votos, enquanto Fernando Haddad, o segundo mais citado, fica com 5%. Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos (PSOL), Kim Kataguri, Simone Tebet e Marcio França detêm 1% da intenção de voto. Mais da metade dos eleitores (65%) não soube responder em quem votaria para governador neste ano.

1º cenárioNo primeiro cenário estimulado, Tarcísio desponta com 47% da intenção de voto ante 31% de Haddad. Na sequência, Kim Kataguri figura com 8%, Paulo Serra (PSDB) com 7%.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 47% Fernando Haddad (PT): 31% Kim Kataguiri (Missão): 8% Paulo Serra (PSDB): 7% Nulo/Branco: 4% NS / NR: 3% 2º cenárioEm um cenário contra Alckmin, o governador de São Paulo lidera a disputa por 44% ante 33% do vice-governador da República. Kataguri e Serra somam, ambos, 8% dos votos.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% Geraldo Alckmin (PSB): 33% Kim Kataguiri (Missão): 8% Paulo Serra (PSDB): 8% Nulo/Branco: 4% NS / NR: 3% 3º cenárioO cenário mais proveitoso para Tarcísio é uma eventual disputa contra Simone Tebet. Nesta projeção, o republicano detém 49% dos votos válidos contra 21% da ministra do Planejamento e Orçamentário. Na sequência, Kataguri figura com 9% e Serra com 5%.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49% Simone Tebet (MDB): 21% Kim Kataguiri (Missão): 10% Paulo Serra (PSDB): 9% Nulo/Branco: 5% NS / NR: 6% 4º cenárioNa disputa contra Márcio França, o atual governador também figura como o melhor colocado com 48% ante 23% do ministro do Empreendedorismo. Nesta projeção, Kataguri soma 10% dos votos e Serra 8%.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48% Márcio França (PSB): 23% Kim Kataguiri (Missão): 10% Paulo Serra (PSDB): 8% Nulo/Branco: 5% NS / NR: 6% Perfil do eleitoradoO desempenho do governador é mais forte entre homens, segmento que alcança até 50% das intenções de voto em um dos cenários. Entre os eleitores com mais de 60 anos, os votos saltam para 55%.

Tarcísio também é o preferido para os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, mantendo 56% do eleitorado. A vantagem diminui conforme a faixa salarial e Fernando Haddad passa a ser o favorito, com 40% das intenções, entre os que recebem até 2 salários mínimos.

O levantamento RealTime Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 6 e 7 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-00705/2026.