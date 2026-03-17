Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filho: “É muita raiva que dá”

Para Tati, a perda do filho significou não apenas a dor do luto, mas também uma ruptura: “‘Eu era uma. Com a gravidez, eu me transformei, virei mãe e tava pronta para continuar essa transformação. Isso foi quebrado, interrompido. Teve um corte seco e eu virei uma terceira versão, que é a versão mais distante de quem eu sou por essência, né? Que é essa pessoa mais triste’”, contou.

A apresentadora também compartilhou a oscilação constante entre momentos de leveza e a realidade do luto: “E aí, às vezes, eu resgato essa outra Tati. E aí é maravilhoso, é muito divertido. Eu mereço isso. Mas aí, na sequência, eu falo: ‘Mas eu não sou mais aquela’. Aí eu volto. E aí é isso. Você imagina o quanto isso é cansativo, essa oscilação”, contou a jornalista, que integra o “Mais Você”.

Por fim, Tati contou que tenta encontrar sentido e aceitar sua nova realidade com o apoio da terapia, apesar do sentimento de raiva permanecer: “Mas eu já, com muita, muita terapia também, entendi que essa é a minha vida. Essa é a minha nova vida e eu vou buscar ter essa vida da melhor maneira possível. Só que é difícil para caramba. Porque é… é muita raiva mesmo que dá”, lamentou.

Ainda no programa, Tati contou que uma reunião mudou completamente sua vida. A jornalista explicou que sempre foi a “palhaça” da redação e se divertia com os colegas ao imaginar como seria estar na televisão. O que ela não esperava era que um diretor acabaria incentivando esse sonho após os dois se conhecerem em uma reunião, e ela passou a aparecer mais nas redes sociais e na televisão.

Além disso, Tati contou que sua história com Ana Maria Braga não é de hoje. A apresentadora relembrou, com seu bom humor de sempre, momentos da infância ao lado da avó, que nunca perdia um episódio do programa. A conexão era tão grande que os avós da jornalista chegaram a improvisar uma campainha inspirada na famosa da “dona das manhãs” da Globo.