18/03/2026
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Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filho: “É muita raiva que dá”

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Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filho: “É muita raiva que dá”

Tati Machado abre o coração sobre a perda do filho, Rael, revela mudanças profundas em sua vida e conta como tem aprendido a lidar com o luto e a reconstruir a própria rotina após a dor

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Ana Clara Andrade

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Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filho: “É muita raiva que dá”
Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filho (Foto/LeoDias TV)

        Tati Machado falou com sinceridade sobre o processo de luto após a perda do filho, Rael, em entrevista ao “Programa Flávio Ricco”, da LeoDias TV. A apresentadora contou que se transformou completamente: uma pessoa nova após viver a maternidade e outra após a partida do pequeno. Desde então, tem lidado com emoções intensas, tornando-se menos sociável, mais triste e até com raiva.

        Diante da perda de Rael, Tati contou que, às vezes, tem dificuldade de se reconhecer: “Por exemplo, às vezes eu me assisto na televisão e eu falo, quando eu tô em casa já, né? Aí eu falo assim: ‘Gente, que menina feliz, né? Nem parece que sou eu. Nem parece que sou eu. Nem parece que sou eu. Mas sou eu. E é isso, a maior luta nesse momento’”, desabafou.

        Veja as fotos

        Foto/LeoDias TV
        Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filhoFoto/LeoDias TV
        Reprodução: TV Globo
        No “Mais Você”, Tati Machado fala sobre terapia em meio a lutoReprodução: TV Globo
        Reprodução: GNT/ Globo
        Tati MachadoReprodução: GNT/ Globo
        Reprodução/Instagram @tati
        Tati Machado se despede do Rio e compartilha experiências durante o lutoReprodução/Instagram @tati
        Reprodução: Instagram/@tati
        Tati Machado e maridoReprodução: Instagram/@tati
        Reprodução/Instagrma/@tati
        Tati Machado perdeu o filho na reta final da gestaçãoReprodução/Instagrma/@tati

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        Para Tati, a perda do filho significou não apenas a dor do luto, mas também uma ruptura: “‘Eu era uma. Com a gravidez, eu me transformei, virei mãe e tava pronta para continuar essa transformação. Isso foi quebrado, interrompido. Teve um corte seco e eu virei uma terceira versão, que é a versão mais distante de quem eu sou por essência, né? Que é essa pessoa mais triste’”, contou.

        A apresentadora também compartilhou a oscilação constante entre momentos de leveza e a realidade do luto: “E aí, às vezes, eu resgato essa outra Tati. E aí é maravilhoso, é muito divertido. Eu mereço isso. Mas aí, na sequência, eu falo: ‘Mas eu não sou mais aquela’. Aí eu volto. E aí é isso. Você imagina o quanto isso é cansativo, essa oscilação”, contou a jornalista, que integra o “Mais Você”.

        Por fim, Tati contou que tenta encontrar sentido e aceitar sua nova realidade com o apoio da terapia, apesar do sentimento de raiva permanecer: “Mas eu já, com muita, muita terapia também, entendi que essa é a minha vida. Essa é a minha nova vida e eu vou buscar ter essa vida da melhor maneira possível. Só que é difícil para caramba. Porque é… é muita raiva mesmo que dá”, lamentou.

        Ainda no programa, Tati contou que uma reunião mudou completamente sua vida. A jornalista explicou que sempre foi a “palhaça” da redação e se divertia com os colegas ao imaginar como seria estar na televisão. O que ela não esperava era que um diretor acabaria incentivando esse sonho após os dois se conhecerem em uma reunião, e ela passou a aparecer mais nas redes sociais e na televisão.

        Além disso, Tati contou que sua história com Ana Maria Braga não é de hoje. A apresentadora relembrou, com seu bom humor de sempre, momentos da infância ao lado da avó, que nunca perdia um episódio do programa. A conexão era tão grande que os avós da jornalista chegaram a improvisar uma campainha inspirada na famosa da “dona das manhãs” da Globo.

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        Tags:Ana Maria Braga, Mais Você, Programa Flávio Ricco, rael, Tati, Tati Machado
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        Fonte: Portal Leo Dias

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