Tati Machado abre o coração sobre luto após a perda do filho: “É muita raiva que dá”
Tati Machado abre o coração sobre a perda do filho, Rael, revela mudanças profundas em sua vida e conta como tem aprendido a lidar com o luto e a reconstruir a própria rotina após a dor
Tati Machado falou com sinceridade sobre o processo de luto após a perda do filho, Rael, em entrevista ao “Programa Flávio Ricco”, da LeoDias TV. A apresentadora contou que se transformou completamente: uma pessoa nova após viver a maternidade e outra após a partida do pequeno. Desde então, tem lidado com emoções intensas, tornando-se menos sociável, mais triste e até com raiva.
Diante da perda de Rael, Tati contou que, às vezes, tem dificuldade de se reconhecer: “Por exemplo, às vezes eu me assisto na televisão e eu falo, quando eu tô em casa já, né? Aí eu falo assim: ‘Gente, que menina feliz, né? Nem parece que sou eu. Nem parece que sou eu. Nem parece que sou eu. Mas sou eu. E é isso, a maior luta nesse momento’”, desabafou.
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Fonte: Portal Leo Dias