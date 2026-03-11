Tem o molho! Wagner Moura será apresentador de uma das categorias do Oscar 2026

Além de concorrer ao prêmio de Melhor Ator, Wagner Moura também foi confirmado como um dos apresentadores da cerimônia do Oscar, que ocorrerá neste domingo (15/3). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11/3) pela Academia de Cinema de Hollywood.
O ator brasileiro aparece em uma lista divulgada pela instituição ao lado de nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel e Pedro Pascal. Até o momento, não foi informado qual categoria cada artista ficará responsável por anunciar.
A Academia já havia revelado anteriormente outros artistas que também participarão da entrega das estatuetas, entre eles Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore e Gwyneth Paltrow.
A apresentação principal da premiação ficará por conta do humorista Conan O’Brien.
A melhor cobertura do Oscar 2026 é na LeoDias TV! A partir das 20h deste domingo, a LeoDias TV fará uma live completa com comentários em tempo real ao longo de toda a programação.