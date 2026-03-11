12/03/2026
Tem o molho! Wagner Moura será apresentador de uma das categorias do Oscar 2026

Escrito por Portal Leo Dias
tem-o-molho!-wagner-moura-sera-apresentador-de-uma-das-categorias-do-oscar-2026

Além de concorrer ao prêmio de Melhor Ator, Wagner Moura também foi confirmado como um dos apresentadores da cerimônia do Oscar, que ocorrerá neste domingo (15/3). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11/3) pela Academia de Cinema de Hollywood.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O ator brasileiro aparece em uma lista divulgada pela instituição ao lado de nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel e Pedro Pascal. Até o momento, não foi informado qual categoria cada artista ficará responsável por anunciar.

A Academia já havia revelado anteriormente outros artistas que também participarão da entrega das estatuetas, entre eles Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore e Gwyneth Paltrow.

A apresentação principal da premiação ficará por conta do humorista Conan O’Brien.

A melhor cobertura do Oscar 2026 é na LeoDias TV! A partir das 20h deste domingo, a LeoDias TV fará uma live completa com comentários em tempo real ao longo de toda a programação.

