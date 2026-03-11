Tem o molho! Wagner Moura será apresentador de uma das categorias do Oscar 2026

Além de concorrer ao prêmio de Melhor Ator, Wagner Moura também foi confirmado como um dos apresentadores da cerimônia do Oscar, que ocorrerá neste domingo (15/3). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11/3) pela Academia de Cinema de Hollywood.

O ator brasileiro aparece em uma lista divulgada pela instituição ao lado de nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel e Pedro Pascal. Até o momento, não foi informado qual categoria cada artista ficará responsável por anunciar.

Wagner Moura Crédito: Reprodução Wagner Moura conquistou o Globo de Ouro Crédito: Reprodução Globo Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho Reprodução / YouTube Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Reprodução YouTube "Me protege de muita bobagem" declara Wagner Moura sobre não ter redes sociais Foto: Divulgação

A Academia já havia revelado anteriormente outros artistas que também participarão da entrega das estatuetas, entre eles Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore e Gwyneth Paltrow.

A apresentação principal da premiação ficará por conta do humorista Conan O’Brien.

