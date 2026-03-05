Uma combinação de sistemas atmosféricos e elevada umidade coloca grande parte do território brasileiro sob vigilância nesta quinta-feira, dia 5. O avanço de áreas de instabilidade favorece a ocorrência de temporais isolados e chuvas intensas, com os cenários mais críticos concentrados nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país.

Enquanto isso, o calor predomina no Sudeste e no Centro-Oeste, acompanhado de episódios localizados de precipitação.

Norte e Nordeste do Brasil sob influência da ZCIT

A atuação da Zona de Convergência Intertropical, somada à umidade amazônica, mantém o alerta para tempestades em estados como Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia e Pará.

A previsão indica acumulados expressivos de chuva no centro-leste paraense e no norte tocantinense. Na contramão, Roraima e o extremo norte do Amazonas registram tempo seco e estabilidade.

No Nordeste, a instabilidade é intensificada pela ação conjunta da ZCIT e do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis. O quadro eleva o risco de volumes significativos de chuva no Piauí, no sul do Maranhão e no noroeste da Bahia. A precipitação deve atingir ainda a faixa que se estende do Ceará ao oeste de Pernambuco, com rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h no litoral.

Emitido alerta nos estados

A região Sul enfrenta um dia de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. O fenômeno atinge especialmente o sudoeste, o oeste e o interior do Rio Grande do Sul, além do interior catarinense e a porção oeste do Paraná.

Há previsão de trovoadas e rajadas de vento, com risco de temporais severos no norte gaúcho e no oeste de Santa Catarina.

Calor e extremos de umidade no Sudeste e Centro-Oeste

No Sudeste, o tempo apresenta variações regionais acentuadas. Minas Gerais e Espírito Santo seguem sob influência de áreas de instabilidade, com alertas para tempestades.

Já o interior de São Paulo enfrenta aridez, com a umidade relativa do ar caindo abaixo de 20 por cento nas regiões oeste e noroeste. No Rio de Janeiro, a máxima deve atingir 31 graus Celsius, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva durante a noite.

O Centro-Oeste mantém o padrão de calor intenso. A umidade favorece chuvas isoladas em Mato Grosso e Goiás, com risco de tempestades nas áreas centro-norte e norte desses estados. No Mato Grosso do Sul, as temperaturas sobem ainda mais, acompanhadas de baixa umidade no centro-sul. Cuiabá deve registrar chuva passageira, enquanto Campo Grande segue com tempo estável.