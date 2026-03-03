03/03/2026
Tempo fechado impede voo para atendimento de criança em aldeia indígena de Feijó

Diante do cenário, a tripulação optou por retornar a Cruzeiro do Sul, priorizando a segurança da equipe e da própria missão

Helicóptero decolou com tripulantes do Ciopaer e equipe médica do SAMU, mas não conseguiu prosseguir até o destino por conta do tempo fechado ao longo da rota/Foto: Reprodução
Helicóptero decolou com tripulantes do Ciopaer e equipe médica do SAMU, mas não conseguiu prosseguir até o destino por conta do tempo fechado ao longo da rota/Foto: Reprodução

Uma missão aérea do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) precisou ser interrompida na tarde desta terça-feira (3) devido às condições climáticas adversas no Vale do Juruá. A equipe seguia para a aldeia indígena Terra Nova, no município de Feijó, para atender uma criança com insuficiência respiratória grave.

De acordo com informações da base em Cruzeiro do Sul, o helicóptero decolou com tripulantes do Ciopaer e equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não conseguiu prosseguir até o destino por conta do tempo fechado ao longo da rota. As condições meteorológicas impediram a continuidade segura do voo.

Na região amazônica, as mudanças climáticas podem ocorrer em poucos minutos, formando barreiras no céu e comprometendo a navegabilidade aérea, especialmente em áreas de difícil acesso, onde rios servem como referência de rota e não há infraestrutura aeroportuária adequada.

Diante do cenário, a tripulação optou por retornar a Cruzeiro do Sul, priorizando a segurança da equipe e da própria missão. Conforme protocolo operacional, a decisão leva em consideração que, antes de qualquer resgate, é necessário garantir condições seguras de deslocamento.

O atendimento à criança foi reprogramado para a manhã desta quarta-feira (4), caso as condições climáticas permitam a realização do voo.

A atuação aérea na Amazônia envolve planejamento rigoroso, análise constante das condições meteorológicas e avaliação de risco. Cada decolagem carrega a responsabilidade de salvar vidas, mas também exige cautela para que a missão seja cumprida com segurança.

Veja o vídeo:

