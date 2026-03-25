Tenente-coronel relata medo da esposa antes de crime

Militar é suspeito de matar mulher com tiro

O tenente-coronel Geraldo Neto prestou depoimento à Polícia Civil após ser preso sob suspeita de matar a esposa, Gisele Alves Santana, com um tiro na cabeça. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (18), no apartamento do casal, no bairro do Brás, em São Paulo.

Durante audiência de custódia realizada pela Justiça, o militar afirmou que vivia com medo da esposa e relatou episódios de supostas agressões verbais e físicas. Segundo ele, Gisele teria jogado água fervente enquanto ele dormia e apresentava comportamentos que o deixavam em estado de alerta constante.

Ainda conforme o depoimento, Neto disse que costumava dormir com a porta do quarto trancada por receio e alegou que a filha do casal também demonstrava medo da mãe devido a crises noturnas.

O tenente-coronel permanece detido e aguarda decisão judicial sobre a prisão preventiva. A audiência teve caráter formal e não analisou o mérito do caso, servindo apenas para verificar a legalidade da prisão.

A investigação segue em andamento na Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte de Gisele Alves Santana.

