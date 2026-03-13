13/03/2026
ContilPop
A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta quinta-feira (12/03), Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, mais conhecido pelo apelido de “Fumaça”. O criminoso é acusado de extorsão violenta e intimidação psicológica contra diversas vítimas em Luziânia (GO).
Reprodução / PCGO

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta quinta-feira (12/03), Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, mais conhecido pelo apelido de “Fumaça”. O criminoso é acusado de extorsão violenta e intimidação psicológica contra diversas vítimas em Luziânia (GO).

Vídeos e áudios obtidos pela coluna Na Mira revelam o tom agressivo das cobranças: “Vou esperar até hoje o restante do meu dinheiro. Será que vou ter que ir hoje aí te lembrar de uma forma agressiva?”, ameaçava o suspeito.

De acordo com o Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC), “Fumaça” não apenas cobrava juros abusivos, mas monitorava a rotina das vítimas, enviando vídeos em frente às residências para demonstrar que sabia onde elas e seus familiares moravam.

Armas de choque e intimidação

Durante a operação de busca e apreensão na residência de Wahlakison, os agentes encontraram um arsenal utilizado para amedrontar os devedores, incluindo um soco inglês, uma máquina de choque e uma pistola de airsoft. O criminoso costumava fazer chamadas de vídeo exibindo esses objetos para garantir que as vítimas ficassem sob constante estado de terror.

Origem da dívida

A investigação apurou que as intimidações começaram após uma negociação de um eletrônico. Mesmo após a vítima quitar o valor com o credor original, “Fumaça” assumiu a “dívida” e passou a exigir pagamentos indevidos de R$ 10 mil sob alegação de juros inexistentes. Além dos itens de tortura, a polícia apreendeu bens de alto valor na casa do suspeito, como motocicletas e eletrodomésticos, todos com indícios de origem ilícita.

Incentivo à denúncia

A Polícia Civil decidiu divulgar a imagem do investigado para incentivar que outras possíveis vítimas procurem as autoridades. Wahlakison já possui condenação definitiva por roubo no Distrito Federal e estava em regime aberto quando foi capturado. Qualquer informação sobre novos crimes pode ser repassada pelo WhatsApp do GEIC: (62) 98595-5330.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

