07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Tensão global: EUA acusam China de operar rede militar espacial no Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tensao-global:-eua-acusam-china-de-operar-rede-militar-espacial-no-brasil

O Brasil entrou no centro de novos questionamentos dos EUA depois da política agressiva adotada por Donald Trump contra seus principais “concorrentes” no cenário global. Um relatório recém-divulgado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos lançou a suspeita de que a China estaria operando uma rede de instalações espaciais na América Latina com forte potencial para uso militar e espionagem.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Por outro lado, o que mais chamou a atenção de Washington é que duas dessas bases estratégicas estão localizadas em território brasileiro, especificamente nos estados da Bahia e da Paraíba. Formado por deputados democratas e republicanos, o comitê americano tem a missão de traçar estratégias para conter o avanço do Partido Comunista Chinês.

Veja as fotos

Reprodução / YouTube
Donald TrumpReprodução / YouTube
Reprodução / Globo
Presidente LulaReprodução / Globo
Reprodução / YouTube
Donald TrumpReprodução / YouTube

Leia Também

Trump diz que não se importa com Irã na Copa do Mundo e chama país de “derrotado”
Esportes

Trump diz que não se importa com Irã na Copa do Mundo e chama país de “derrotado”

Trump admite falta de armas de ponta e cita “guerra para sempre” em comentário
Política

Trump admite falta de armas de ponta e cita “guerra para sempre” em comentário

Irã desmente Donald Trump e descarta qualquer negociação com os EUA
Política

Irã desmente Donald Trump e descarta qualquer negociação com os EUA

Assessor de Lula sugere se “preparar para o pior” em guerra no Oriente Médio
Política

Assessor de Lula sugere se “preparar para o pior” em guerra no Oriente Médio

O tom do documento não deixa dúvidas sobre a visão da atual administração de Donald Trump sobre a América Latina. Intitulado de forma provocativa como “China em nosso quintal dos fundos”, o texto acusa Pequim de usar supostos projetos de cooperação científica como fachada para construir uma rede de defesa espacial.

A primeira instalação brasileira na mira dos EUA é a Estação Terrestre de Tucano.

O projeto na Bahia nasceu de um acordo firmado em 2020, ainda durante o governo Jair Bolsonaro, entre a startup brasileira Alya Nanossatélites e a gigante chinesa Beijing Tianlian Space Technology. O relatório americano expressa profunda preocupação com a falta de transparência sobre a localização exata da base e com o acordo de transferência de tecnologia.

Para os deputados dos EUA, essa parceria, que conta com a participação da Força Aérea Brasileira (FAB), poderia dar à China uma capacidade de vigilância em tempo real e uma presença permanente para influenciar as forças armadas do Brasil. O segundo ponto de alerta é um laboratório de radioastronomia na Serra do Urubu, no sertão da Paraíba.

O projeto envolve uma equipe multinacional com pesquisadores da França e do Reino Unido, mas os norte-americanos temem que a alta sensibilidade dos sensores usados para captar ondas do espaço possa ser facilmente redirecionada para a “guerra eletrônica”.

A comissão recomendou que o governo Donald Trump atue de forma incisiva para eliminar o que chamam de “infraestrutura espacial ameaçadora” no hemisfério. Eles pedem que os EUA pressionem países como o Brasil a adotarem total transparência e permitirem inspeções legais nesses locais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.