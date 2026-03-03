A terça-feira (3) será marcada por tempo quente e abafado em todo o Acre, com predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais ao longo do dia. Em Rio Branco, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 34 °C, com baixa probabilidade de temporais, conforme a previsão do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

De acordo com a análise, as pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada, principalmente no período da tarde, sem expectativa de eventos severos na maior parte do estado. A umidade relativa do ar deve apresentar queda durante as horas mais quentes do dia, mantendo a sensação de abafamento, enquanto os ventos permanecem fracos, com variações de direção ao longo do dia.

No interior, o calor também predomina. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil, Tarauacá e Feijó podem registrar máximas entre 33 °C e 35 °C, com mínimas em torno de 22 °C a 24 °C. Municípios como Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro e Acrelândia devem ter temperaturas semelhantes, com máximas próximas dos 34 °C. Já no Vale do Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem oscilar entre 22 °C e 34 °C.

A tendência para os próximos dias é de manutenção do calor, com chuvas diárias, porém irregulares e concentradas em curtos períodos, cenário típico do verão amazônico.