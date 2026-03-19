19/03/2026
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Terceiro alvo: Jonas Sulzbach protagoniza beijos com Jordana em festa do líder

O modelo Jonas Sulzbach já se envolveu com três participantes diferentes desde o início do reality

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Terceiro alvo: Jonas Sulzbach protagoniza beijos com Jordana em festa do líder
Jonas e Jordana escolheram cantos reservados da casa para trocar beijos longe dos olhares dos outros brothers/ Foto: Globo

O Big Brother Brasil 26 ganhou mais um capítulo romântico na madrugada desta quarta-feira (18). O modelo Jonas Sulzbach, que já vem se destacando pelo jogo de sedução no confinamento, mostrou que está aproveitando cada momento da experiência ao protagonizar beijos com Jordana Morais durante a festa do líder.

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O clima entre os dois esquentou quando decidiram se afastar da agitação da pista de dança. Sentados em um sofá mais reservado, Jonas e Jordana trocaram beijos discretos, tentando evitar o olhar atento dos demais participantes. No entanto, o “esconderijo” não durou muito, e em outro momento da celebração, o casal voltou a se beijar em um novo canto da casa.

Este é o terceiro envolvimento amoroso de Jonas na edição. O brother, que iniciou sua trajetória ficando com Maxiane, não perdeu tempo após a eliminação da sister e também se envolveu com Marciele. Agora, com Jordana, ele consolida sua fama de galã desapegado da temporada.

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A repercussão fora da casa também segue agitada. Durante sua participação no Bate-Papo BBB, Maxiane reagiu com tranquilidade ao comportamento de Jonas. A ex-participante afirmou que não vê problemas nos novos beijos do modelo e até deixou a porta aberta para o futuro: “Se ele quiser alguma coisa, estou aqui”, declarou, cogitando um possível reencontro após o programa.

Enquanto o prêmio milionário segue em disputa, Jonas Sulzbach vai garantindo o entretenimento do público e movimentando as alianças e os corações  dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Veja o vídeo: 

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