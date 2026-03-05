Thaís Carla desabafa sobre gordofobia e relembra situações dolorosas

A influenciadora e dançarina Thaís Carla fez um forte desabafo ao relembrar episódios de gordofobia que enfrentou ao longo da vida. Em entrevista recente ao programa Sem Censura, da TV Brasil, ela contou que passou por diversas situações constrangedoras antes de perder 85 quilos, após realizar uma cirurgia bariátrica.

Durante a conversa, Thaís refletiu sobre como o preconceito contra pessoas gordas se manifesta de diferentes formas na sociedade. Segundo ela, muitas vezes o problema não aparece apenas em comentários ofensivos, mas também em barreiras estruturais do cotidiano, que acabam limitando experiências simples do dia a dia.

A influenciadora relatou que, em diversas ocasiões, deixou de aproveitar momentos com a família por conta dessas limitações. Em uma viagem com as filhas, por exemplo, percebeu que não conseguia brincar com elas em atrações de parques ou se sentir confortável em certos ambientes, como aviões ou restaurantes. Situações como essas fizeram com que ela refletisse sobre a relação com o próprio corpo e o impacto da falta de acessibilidade.

Decisão de fazer a cirurgia bariátrica

Thaís explicou que a decisão de fazer a cirurgia bariátrica surgiu do desejo de viver experiências que antes pareciam difíceis ou impossíveis. Após o procedimento, ela afirma ter conquistado mais liberdade para realizar atividades do cotidiano, além de sentir mudanças na forma como se movimenta e ocupa os espaços. Até o momento, a influenciadora já perdeu cerca de 85 quilos.

Apesar da transformação física, a dançarina ressalta que sua visão sobre autoestima e respeito ao corpo continua a mesma. Conhecida por defender o amor-próprio nas redes sociais, ela afirma que sempre buscou mostrar que a capacidade de uma pessoa não deve ser definida pelo peso ou aparência.

“Eu fui muito feliz sendo quem eu era”, afirmou, destacando que sua trajetória também tem o objetivo de inspirar outras pessoas a se aceitarem e enfrentarem o preconceito.

