Reprodução/Instagram

O policial militar Thiago Gonçalves, namorado da cantora e apresentadora Jojo Todynho, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (12/03), trazendo alívio para familiares e fãs.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Thiago estava internado há exatamente uma semana, após sofrer um infarto no dia 5 de março. O susto foi grande: o PM precisou de atendimento emergencial e chegou a passar uma noite sob observação rigorosa na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Logo após deixar a unidade de saúde, Thiago utilizou suas redes sociais para compartilhar um relato emocionante sobre os dias de incerteza e a gratidão pela nova chance de viver. Segundo ele, o episódio serviu como um divisor de águas em sua percepção sobre a fragilidade da existência humana.

Relato e alerta

No vídeo publicado, o policial fez questão de agradecer a Deus e à equipe médica que o assistiu durante a crise. “Há poucos dias eu estava lutando pela minha vida depois de um infarto. Momentos de medo, dor e incerteza… que me fizeram enxergar o quanto a vida é frágil”, desabafou.

“A doença não escolhe idade”

Um dos pontos que mais repercutiu na fala de Thiago foi o alerta para que pessoas jovens também fiquem atentas à saúde cardiovascular. “A doença não escolhe idade, não escolhe classe social e não avisa quando chega. Cuidem do coração… e valorizem cada dia da vida”, completou ele, que agora seguirá em recuperação domiciliar.

Apoio de Jojo Todynho

Durante todo o período de internação, Jojo Todynho manteve uma postura discreta, mas presente, acompanhando de perto o estado de saúde do companheiro. A notícia da alta foi celebrada por amigos e seguidores do casal, que inundaram as redes sociais com mensagens de apoio e desejos de pronta recuperação total para o policial.

Fonte: Metrópoles

