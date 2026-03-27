27/03/2026
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Tião Fonseca registra chapa no SENGE/AC e defende fortalecimento da engenharia

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Tião Fonseca registra chapa no SENGE/AC e defende fortalecimento da engenharia

O engenheiro Sebastião Fonseca, conhecido como Tião Fonseca, oficializou nesta semana o registro de sua candidatura à presidência do SENGE/AC (Sindicato dos Engenheiros do Estado do Acre). A eleição está marcada para o dia 17 de abril de 2026.

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O registro foi realizado na sede do sindicato, local que, Tião relembrou a placa que homenageou os fundadores da SENGE/AC, simbolizando a história e a luta da categoria no estado.

“Essa é a nossa casa da engenharia. Hoje estamos fazendo o registro da nossa chapa e vamos aguardar a homologação. Somos pré-candidatos junto com todos os companheiros à direção do sindicato”, afirmou.

Durante o anúncio, Tião relembrou sua atuação em gestões anteriores e destacou conquistas importantes para a classe, como a criação de uma legislação específica para engenheiros no estado.

“Quando assumimos em 2006, muita coisa estava parada. Resgatamos a história, valorizamos os fundadores e construímos avanços importantes. Hoje o Acre é o único estado do país com uma lei específica para engenheiros, fruto de articulação política e união da categoria”, destacou.

Defesa da valorização da carreira

Como proposta central, o pré-candidato defende a retomada do protagonismo do sindicato nas pautas institucionais e na articulação política em defesa da categoria.

“Temos uma lei há 18 anos e não dá mais pra esquecer essa pauta. Precisamos trazer essa discussão de volta para a mesa de negociação”, afirmou.

Tião também chamou atenção para a situação atual da carreira pública, destacando a necessidade de novos concursos e valorização dos profissionais efetivos.

“O Estado hoje tem poucos engenheiros de carreira. Muitos serviços são executados sem a devida valorização de quem é do quadro. Precisamos fortalecer essa estrutura e garantir mais oportunidades”, pontuou.

Sindicato mais ativo e presente

Um dos principais eixos da candidatura é a retomada da atuação política do sindicato.

“No nosso comando, o sindicato vai voltar à mesa para discutir com a política. Quem não gosta da política vai ser governado por ela. Precisamos nos posicionar para garantir o avanço da nossa carreira”, afirmou.

Eleição

A eleição para a nova diretoria do SENGE/AC acontecerá no dia 17 de abril, quando os engenheiros sindicalizados irão às urnas para escolher a gestão do próximo triênio.

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