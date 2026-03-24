Tião tem encontro com Jorge Viana e deseja sorte ao irmão na disputa ao Senado

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e seu irmão, o ex-governador do Acre, Tião Viana, tiveram um encontro nesta segunda-feira (24).

O registro do momento entre os dois foi publicado por Tião Viana em seu perfil nas redes sociais.

Tião desejou ao irmão boa sorte em seu novo desafio na disputa por uma das duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.

“Um diálogo elevado com o Jorge. Refletimos sobre nosso sentimento nativo, o horizonte e as possibilidades acreanas, a História do Acre e nosso amor pelo Acre. Toda sorte no seu novo desafio acreano”, escreveu Tião.

Jorge decidiu sobre sua pré-candidatura ainda na semana passada, após um encontro com o presidente Lula, em Brasília. O anúncio foi feito à imprensa na última quinta-feira (19).