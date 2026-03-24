24/03/2026
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Tião tem encontro com Jorge Viana e deseja sorte ao irmão na disputa ao Senado

O registro do momento entre os dois foi publicado por Tião Viana em seu perfil nas redes sociais

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Tião e Jorge Viana durante encontro em Brasília
Tião e Jorge Viana durante encontro em Brasília/Foto: Redes sociais

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e seu irmão, o ex-governador do Acre, Tião Viana, tiveram um encontro nesta segunda-feira (24).

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O registro do momento entre os dois foi publicado por Tião Viana em seu perfil nas redes sociais.

O encontro aconteceu em Brasília/Foto: reprodução

O encontro aconteceu em Brasília/Foto: reprodução

Tião desejou ao irmão boa sorte em seu novo desafio na disputa por uma das duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.

“Um diálogo elevado com o Jorge. Refletimos sobre nosso sentimento nativo, o horizonte e as possibilidades acreanas, a História do Acre e nosso amor pelo Acre. Toda sorte no seu novo desafio acreano”, escreveu Tião.

Jorge decidiu sobre sua pré-candidatura ainda na semana passada, após um encontro com o presidente Lula, em Brasília. O anúncio foi feito à imprensa na última quinta-feira (19).

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