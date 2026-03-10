Ticiane Pinheiro já tem data para deixar SP e morar com a família no Rio

Ticiane Pinheiro anunciou que se mudará para o Rio de Janeiro no fim de junho. Desde que César Tralli assumiu a bancada do “Jornal Nacional”, a apresentadora era questionada sobre quando deixaria São Paulo. Até então, o marido dela ficava na ponte aérea, hospedado em um apart-hotel na Cidade Maravilhosa e visitando a família na capital paulista aos fins de semana. Agora, os planos da nova etapa estão saindo do papel. “Me mudo no fim de junho, quando termina o ano escolar das meninas”, informou a mãe de Rafa Justus e Manu.

A informação foi revelada por Ticiane por meio do Instagram nesta terça (10/3), quando ela abriu uma caixinha de perguntas. Na rede social, a loira também foi questionada sobre quando será sua estreia no Globoplay, mas disse que ainda não sabe. “Estamos em fase de desenvolvimento do projeto”, avisou. No último domingo (8/3), quando participou da “Batalha do Lip Sync”, quadro do “Domingão com Huck”, ela foi confirmada como apresentadora de um reality show no streaming da emissora.

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada pra começar esse projeto”, celebrou Ticiane.

O contrato da apresentadora com a Record, onde apresentava o “Hoje em Dia”, foi encerrado no fim de 2025. A parceria de Ticiane com a emissora durou 20 anos e terminou de forma amigável para ela se dedicar a novos projetos e também mudar de cidade com a família.