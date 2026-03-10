10/03/2026
ContilPop
Ticiane Pinheiro já tem data para deixar SP e morar com a família no Rio

Ticiane Pinheiro anunciou que se mudará para o Rio de Janeiro no fim de junho. Desde que César Tralli assumiu a bancada do “Jornal Nacional”, a apresentadora era questionada sobre quando deixaria São Paulo. Até então, o marido dela ficava na ponte aérea, hospedado em um apart-hotel na Cidade Maravilhosa e visitando a família na capital paulista aos fins de semana. Agora, os planos da nova etapa estão saindo do papel. “Me mudo no fim de junho, quando termina o ano escolar das meninas”, informou a mãe de Rafa Justus e Manu.

A informação foi revelada por Ticiane por meio do Instagram nesta terça (10/3), quando ela abriu uma caixinha de perguntas. Na rede social, a loira também foi questionada sobre quando será sua estreia no Globoplay, mas disse que ainda não sabe. “Estamos em fase de desenvolvimento do projeto”, avisou. No último domingo (8/3), quando participou da “Batalha do Lip Sync”, quadro do “Domingão com Huck”, ela foi confirmada como apresentadora de um reality show no streaming da emissora.

Crédito: Reprodução Instagram @globoplay
Crédito: Reprodução Instagram @globoplay
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro
Crédito: Reprodução Instagram @ticipinheiro

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada pra começar esse projeto”, celebrou Ticiane.

O contrato da apresentadora com a Record, onde apresentava o “Hoje em Dia”, foi encerrado no fim de 2025. A parceria de Ticiane com a emissora durou 20 anos e terminou de forma amigável para ela se dedicar a novos projetos e também mudar de cidade com a família.

