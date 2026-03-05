05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

TJ abre inscrições para advogados interessados em vaga de jurista substituto no TRE do Acre

Profissionais com pelo menos 10 anos de advocacia podem se candidatar para compor lista

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Edital exige notável saber jurídico e mínimo de 10 anos de advocacia. | Foto: TJAC

Advogados e advogadas do Acre que desejam atuar na Justiça Eleitoral têm uma nova oportunidade. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) abriu inscrições para a formação de lista destinada ao preenchimento de uma vaga de juiz membro substituto da classe de jurista no Tribunal Regional Eleitoral do Acre. O cargo é voltado a profissionais da advocacia e integra a composição da Corte responsável por julgar questões eleitorais no estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O edital estabelece que os candidatos devem possuir notável saber jurídico, idoneidade moral e pelo menos 10 anos de exercício da advocacia, consecutivos ou não. A vaga é para atuação como membro substituto por um biênio, com possibilidade de recondução por mais um período, conforme a legislação eleitoral.

LEIA TAMBÉM: Decisão do STF atinge pagamentos no Judiciário do Acre e pode suspender verbas; entenda

A convocação foi publicada pelo Tribunal de Justiça e tem relatoria do desembargador Élcio Sabo Mendes Júnior. O prazo para inscrição é de 30 dias a partir da publicação do edital, e o procedimento deve ser feito por meio de peticionamento intermediário eletrônico no sistema SAJ/SG do tribunal.

Para participar do processo, os interessados também precisam preencher o formulário previsto na Tribunal Superior Eleitoral e apresentar a documentação exigida na Resolução nº 23.517/2017. Entre as exigências, o candidato deve declarar que não possui filiação partidária, não exerce mandato político, não ocupa cargo público de livre exoneração e não integra empresa beneficiada por contratos com a administração pública.

Após o encerramento das inscrições, o Tribunal de Justiça analisará as candidaturas e formará a lista que será encaminhada para a escolha do novo integrante da Corte Eleitoral acreana.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça. O edital também foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e pode ser divulgado em locais públicos, incluindo a sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.