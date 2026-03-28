28/03/2026
ContilPop
Como as inovações digitais estão revolucionando a forma de combinar cores nos looks
Conheça grupo automotivo que revive a paixão por fuscas no Acre
Influenciadora morre, aos 31 anos, após luta contra doença rara
Solange Almeida mostra resultado de lifting facial após procedimento
Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular: entenda
Césio-137 em Goiânia exige isolamento por trezentos anos
Antes de sua morte Lee Sang-bo passou por investigações sobre uso de drogas
Influenciadora faz alerta após achar câmera espiã em urso de pelúcia recebido
Sósias de Marina Sena e Juliano Floss viralizam em concurso
Britney Spears notifica ex-segurança por invasão de celular e acesso ao iCloud

TJ mantém condenação de homem por estupro de vulnerável no Acre

Réu foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Câmara Criminal destacou que, em crimes dessa natureza, geralmente cometidos sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como elemento de prova. — Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve, nesta sexta-feira (27), a condenação de Leonilson Lino de Abreu pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, na comarca de Mâncio Lima.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O réu foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. A defesa solicitou a absolvição por insuficiência de provas e, de forma alternativa, a redução da pena e a mudança para o regime semiaberto.

No entanto, os pedidos foram rejeitados pelo colegiado. De acordo com a decisão, o depoimento da vítima foi considerado firme, coerente e consistente, sendo corroborado por laudo pericial e pelo relato do pai da adolescente.

LEIA TAMBÉM: Governo destina R$ 1,5 milhão para reestruturação da Polícia Técnica

A Câmara Criminal destacou que, em crimes dessa natureza, geralmente cometidos sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como elemento de prova.

Também foi mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o acusado utilizou ameaças para constranger a vítima, menor de 14 anos, à prática reiterada de atos.

Diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado foi considerado adequado pela Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.