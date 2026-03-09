09/03/2026
TJAC anula sentença após juiz validar assinatura sem perícia técnica; entenda a situação

Com a anulação da sentença, o processo retornará à fase de instrução

Sede do TJAC
Sede do TJAC/Foto: TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anulou uma sentença de cobrança após identificar um grave cerceamento de defesa em um processo envolvendo a autenticidade de uma assinatura em nota promissória. A decisão, publicada na edição do Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (9), determinou que um juiz não pode validar uma assinatura apenas com base na comparação visual, o popular “olhômetro”, quando uma das partes alega formalmente que o documento é falso e solicita perícia técnica.

O caso chegou à segunda instância após o devedor contestar a validade da cobrança, afirmando que não havia assinado o título que deu origem ao processo. Na ocasião, o magistrado de primeiro grau negou o pedido de perícia grafotécnica — exame realizado por especialistas para confirmar a autoria de uma escrita — e proferiu a sentença de condenação baseando-se apenas na semelhança visual entre a assinatura da nota promissória e os documentos pessoais apresentados nos autos.

Ao analisar o recurso, os desembargadores entenderam que a dispensa da prova técnica feriu o direito constitucional à ampla defesa. O colegiado ressaltou que, embora o juiz tenha liberdade para avaliar as provas, a falsidade de assinatura é uma questão técnica que exige conhecimento especializado. A decisão enfatiza que a mera comparação ocular por parte do magistrado é insuficiente para garantir a veracidade de um título de crédito, especialmente quando a assinatura é contestada pela parte prejudicada.

Com a anulação da sentença, o processo retornará à fase de instrução para que a perícia grafotécnica seja devidamente realizada. O entendimento do TJAC serve como um alerta para o rigor necessário em ações de execução e cobrança, reforçando que a prova técnica é um direito fundamental do cidadão para evitar condenações baseadas em documentos fraudulentos ou assinaturas falsificadas.

