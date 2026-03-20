20/03/2026
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TJAC convoca aprovados em estágio de graduação e pós-graduação; veja lista

Os candidatos convocados devem enviar a documentação exigida para o e-mail indicado

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Sede do TJAC
Sede do TJAC/Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou novas convocações de estagiários durante toda a semana para graduação e pós graduação em diversas áreas.

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Na terça-feira (17), foi publicada a convocação para Letras, Matemática e Pedagogia para lotação em Mâncio Lima e uma convocação para nível pós-graduação do curso de Sistema da Informação.

Na quarta-feira (18), foram chamados os níveis de pós-graduação em Direito para Rio Branco e graduação em Direito para Acrelândia e Mâncio Lima. Já na quinta-feira (19), foram mais três editais, convocando os estagiários de graduação em Letras para Mâncio Lima, Administração para Rio Branco e pós-graduação em Psicologia e Serviço Social para Rio Branco.

Nesta sexta-feira (20), o chamamento alcançou a pós-graduação em Psicologia e Serviço Social para Rio Branco.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação exigida para o e-mail: [email protected], no prazo de cinco dias úteis, a partir da data de publicação do certame no Diário da Justiça. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo número (68) 3212-8264.

Confira as convocações:

Convocação 17 de março

Convocação 18 de março

Convocação 19 de março

Convocação 20 de março

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