31/03/2026
ContilPop
Perícia busca digitais e provas na casa de Poze após roubo milionário
Guta Stresser critica ataques sobre envelhecimento e defende sua aparência atual
DNA de gêmeos idênticos impede identificação do pai biológico de um bebê
Bandidos filmaram agressões e roubo na casa de Poze do Rodo
Após comentários sobre seu filho Shantal decide processar influenciadora
Veja a lista de pertences roubados de MC Poze em assalto no Rio
Doméstica viraliza ao listar tarefas que não fazem parte de sua função
Criminosos levam 2 milhões em joias após fazerem MC Poze de refém
Americano quebra recorde ao comer em 28 locais Michelin num dia
Cantor Gusttavo Lima aparece sem aliança e responde fã sobre seu casamento

TJAC convoca aprovados em processo seletivo de estágio nesta terça

Candidatos convocados têm cinco dias úteis para enviar a documentação completa e garantir a vaga no Judiciário

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
TJAC convoca aprovados em seletivo de estágio nesta terça
Tribunal de Justiça do Acre publicou editais de convocação para estagiários nesta terça-feira (31) /Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) oficializou, nesta terça-feira (31), a convocação de novos estagiários aprovados em processos seletivos vigentes. As publicações contemplam estudantes de pós-graduação na área de Direito e acadêmicos de graduação em Administração, com foco de atuação em diversas comarcas do estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o Edital nº 09/2026, o tribunal realizou a 21ª convocação para o estágio de pós-graduação em Direito. Simultaneamente, o Edital nº 15/2026 trouxe a 17ª chamada para estudantes de graduação, com destaque para as vagas de Administração na comarca de Rio Branco.

Documentação e Prazos

Os estudantes selecionados devem ficar atentos ao prazo de cinco dias úteis para o envio da documentação exigida. Entre os itens necessários estão o RG, CPF, comprovante de residência, certidões judiciais, comprovante de matrícula atualizado e declaração de disponibilidade de horário.

LEIA TAMBÉM: 

Sem negociações com o Governo, servidores realizam nova manifestação na Aleac

Oportunidade! Ufac abre concurso público com salários de R$ 5,2 mil

Concurso da PGE tem edital retificado e amplia regras de isenção e conteúdo

É obrigatório que o candidato apresente também uma declaração confirmando a inexistência de outro vínculo de estágio ativo. O TJAC reforça que todos os arquivos devem ser enviados por e-mail, em formato PDF único.

A ausência de qualquer documento ou a identificação de informações inconsistentes poderá resultar na perda imediata da vaga. O processo de contratação visa reforçar as equipes administrativas e jurídicas das unidades judiciárias, garantindo suporte ao trâmite processual no estado.

VEJA A LISTA:

TJAC convoca aprovados em seletivo de estágio nesta terça

Novas contratações de estagiários buscam dar suporte às comarcas da capital e do interior do Acre/ Foto: Reprodução

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.