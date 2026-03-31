TJAC convoca aprovados em processo seletivo de estágio nesta terça

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) oficializou, nesta terça-feira (31), a convocação de novos estagiários aprovados em processos seletivos vigentes. As publicações contemplam estudantes de pós-graduação na área de Direito e acadêmicos de graduação em Administração, com foco de atuação em diversas comarcas do estado.

De acordo com o Edital nº 09/2026, o tribunal realizou a 21ª convocação para o estágio de pós-graduação em Direito. Simultaneamente, o Edital nº 15/2026 trouxe a 17ª chamada para estudantes de graduação, com destaque para as vagas de Administração na comarca de Rio Branco.

Documentação e Prazos

Os estudantes selecionados devem ficar atentos ao prazo de cinco dias úteis para o envio da documentação exigida. Entre os itens necessários estão o RG, CPF, comprovante de residência, certidões judiciais, comprovante de matrícula atualizado e declaração de disponibilidade de horário.

LEIA TAMBÉM:

É obrigatório que o candidato apresente também uma declaração confirmando a inexistência de outro vínculo de estágio ativo. O TJAC reforça que todos os arquivos devem ser enviados por e-mail, em formato PDF único.

A ausência de qualquer documento ou a identificação de informações inconsistentes poderá resultar na perda imediata da vaga. O processo de contratação visa reforçar as equipes administrativas e jurídicas das unidades judiciárias, garantindo suporte ao trâmite processual no estado.

VEJA A LISTA: