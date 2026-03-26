TJAC convoca candidatos e agenda etapas para posse no serviço público

Candidatos aprovados em seleções ligadas ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) já têm datas definidas para as próximas etapas rumo à posse. É que, na edição do Diário da Justiça desta quinta-feira (26), foi publicado uma série de editais que movimentam diferentes etapas de seleções em andamento, incluindo o concurso público para cargos efetivos e o Exame Nacional dos Cartórios (Enac 2026) (Veja os nomes ao final da matéria).

No caso do Enac, foi divulgado o resultado do procedimento de heteroidentificação, etapa que verifica a autodeclaração de candidatos que concorrem a vagas reservadas a pessoas negras.

Um dos candidatos teve a autodeclaração validada, enquanto duas candidatas foram convocadas para uma avaliação presencial complementar. Essa nova fase está marcada para a segunda-feira (30) em Rio Branco, na sede do Tribunal de Justiça. A avaliação será feita por uma banca com cinco membros e levará em consideração critérios fenotípicos. A ausência no horário marcado implica desclassificação automática nessa etapa.

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Já no concurso público do Judiciário acreano, os candidatos nomeados devem iniciar o processo de posse com a entrega da documentação no dia 6 de abril. No dia seguinte, 7 de abril, será realizada a inspeção médica obrigatória, que inclui uma extensa lista de exames laboratoriais, clínicos e avaliações especializadas.

A posse e entrada em exercício estão previstas para o dia 9 de abril, em cerimônia na sede do tribunal, em Rio Branco.

O processo exige uma série de documentos pessoais, certidões negativas e declarações, além de exames que vão desde hemograma completo até avaliações cardiológicas, neurológicas e psiquiátricas.

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