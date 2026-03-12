12/03/2026
TJAC convoca novos estagiários de Direito para envio de documentos; veja lista de aprovados

Chamamento inclui estudantes de graduação e pós-graduação aprovados em processos seletivos

Sede do TJAC
Sede do TJAC/Foto: TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou novos editais convocando estudantes de Direito aprovados em processos seletivos de estágio para envio de documentação e cadastro junto ao órgão. Os convocados têm prazo de cinco dias úteis para encaminhar os documentos exigidos por e-mail.

No caso do estágio de graduação em Direito, foram chamados dois estudantes aprovados no processo seletivo; já para o estágio de pós-graduação em Direito, o tribunal convocou 28 candidatos para envio da documentação e formação de cadastro, que poderá ser utilizado conforme surgirem vagas nas unidades do Judiciário.

Segundo o edital, os estudantes devem encaminhar os documentos exigidos em arquivo único em formato PDF para o e-mail da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (Suged). A convocação faz parte da atualização do cadastro de estagiários que poderão atuar nas unidades judiciais e administrativas do tribunal.

A lista completa de convocados e a relação detalhada de documentos exigidos estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico. O não envio da documentação dentro do prazo pode resultar na perda da vaga no processo seletivo.

VEJA A LISTA COMPLETA: 

