Uma ocorrência de violência doméstica no bairro Benedito Bentes, em Maceió, terminou com um homem de 22 anos em estado grave e uma declaração chocante que viralizou nas redes sociais.

Uma mulher foi detida nesta segunda-feira (23/03) após desferir múltiplos golpes de faca contra o companheiro. Em vídeo gravado logo após o crime, ela afirma: “Eu vou presa, mas vou feliz. Esse sangue aqui não é meu, não, é dele”.

O Confronto e o Socorro

A Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de agressão. Ao chegarem à residência, os militares encontraram a vítima inconsciente e com perfurações no abdômen, clavícula, olho e costas.

Com informações do GazetaWeb.

O Samu prestou o socorro imediato, encontrando o jovem em estado agônico. Ele precisou ser intubado no local e foi encaminhado às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche da Barra.

Alegação de Legítima Defesa

Em depoimento à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher relatou um histórico de violência. Segundo ela, as agressões começaram em via pública e continuaram dentro de casa. Para interromper o ataque do companheiro, ela teria pego uma faca e reagido.

“Homem que dá, leva facada mesmo”, declarou a suspeita no vídeo compartilhado pelo sargento Peixoto, da PM, em suas redes sociais.

Decisão Judicial

Apesar de ter sido autuada inicialmente por tentativa de homicídio simples, a autoridade policial analisou as evidências e o histórico de agressões sofridas pela mulher. Diante da forte possibilidade de legítima defesa, foi concedida a liberdade para que ela responda ao processo em casa. O caso segue sob investigação para apurar se houve excesso na reação ou se a conduta foi estritamente necessária para salvar a própria vida.