Todos os arquivos Resident Evil: Requiem: localização e recompensas

Explorar cada canto sombrio de Resident Evil: Requiem é fundamental não apenas para entender a trama densa do novo capítulo da franquia, mas também para garantir o 100% de conclusão. O jogo conta com um total de 75 arquivos e documentos que podem ser coletados pelos protagonistas Leon S. Kennedy ou Grace. Estes registros estão distribuídos estrategicamente entre o Hotel Wrenwood, Rhodes Hill, as ruínas de Raccoon City e o complexo da ARK.

Encontrar todos os papéis, diários e terminais de computador desbloqueia a prestigiosa conquista/troféu “Caso Encerrado”, que recompensa o jogador com 3.000 Pontos de Desafio, essenciais para liberar armas infinitas e roupas extras na loja do jogo.

Divisão de Documentos por Área

Para facilitar sua busca em Resident Evil: Requiem, dividimos a localização dos arquivos conforme a progressão natural da história. Fique atento, pois alguns documentos podem ser perdidos caso você avance para a próxima zona sem coletá-los.

Hotel Wrenwood: O início do pesadelo esconde 15 arquivos, a maioria em recepções e quartos do segundo andar.

Rhodes Hill: Área aberta com 20 documentos focados na história da cidade e experimentos locais.

Raccoon City (Ruínas): Explore os escombros para encontrar 25 registros sobre o incidente original e a nova ameaça.

ARK (Complexo Final): Os últimos 15 arquivos estão em terminais de segurança e laboratórios de alta tecnologia.

Resumo de Colecionáveis e Prêmios

A coleta não é apenas visual; ela fornece o contexto necessário para resolver os quebra-cabeças mais complexos do game.

Categoria Quantidade Recompensa Especial Arquivos Totais 75 documentos Troféu “Caso Encerrado” Pontos de Desafio 3.000 pts Desbloqueio de Itens na Loja Locais Principais 04 Áreas Lore Completa do Incidente Protagonistas Leon e Grace Perspectivas diferentes da trama

Muitos desses registros entram automaticamente no seu inventário conforme a história avança, mas a grande maioria exige uma exploração minuciosa de mesas, armários e corpos de NPCs. Se você busca a platina de Resident Evil: Requiem, manter este guia aberto durante sua jogatina no nível “Hardcore” ou “Village de Sombras” é o caminho mais rápido para o sucesso.

Todos os arquivos Resident Evil: Requiem | Localização e recompensas

Arquivos de Wrenwood

Arquivos do Centro de Cuidados de Rhodes Hill

Arquivos de Raccoon City

Arquivos de ARK

Arquivos de Wrenwood

Existem seis arquivos que podem ser encontrados em Wrenwood:

1. Guia da Cidade de Wrenwood

No início do jogo, examine um mural de informações no lado direito da rua, em frente à barbearia.

📍 Onde: rua de acesso ao Hotel Wrenwood

Você pode encontrar o primeiro arquivo de Resident Evil Requiem em um mural na rua — Foto: Reprodução/Map Genie

2. Relatório da Investigação

Examine e abra a pasta no inventário inicial de Grace, passando por todas as páginas conforme indicado pelo tutorial do jogo.

📍 Onde: Hotel Wrenwood

3. Panfleto do Hotel

O arquivo está no chão do saguão.

📍 Onde: Saguão do Hotel Wrenwood

Panfleto do Hotel em Resident Evil Requiem — Foto: Reprodução/Map Genie

4. Aviso de Fechamento

Entre no Escritório pela porta atrás da recepção para pegar um arquivo na gaveta da escrivaninha.

📍 Onde: Escritório do Hotel Wrenwood

5. Diário da Alyssa

O Diário da Alyssa está dentro de um envelope escondido atrás do quadro no Saguão e é descoberto durante uma cutscene.

Onde: Saguão do Hotel Wrenwood

6. Relatório sobre Victor Gideon

Esse arquivo é adicionado automaticamente à coleção de Leon ao chegar a Wrenwood.

📍 Onde: Prólogo de Leon

Arquivos do Centro de Cuidados de Rhodes Hill

A maioria dos documentos do jogo são encontrados em Rhodes Hill, mas existem partes do prédio que podem ser acessadas por apenas um dos protagonistas:

7. Notas de Progresso

Cheque o bloco de notas na mesinha do Quarto 203, onde Grace acorda pela primeira vez no Centro de Cuidados.

📍 Onde: Quarto 203 do Centro de Cuidados (2º andar)

Notas de Progresso em Resident Evil Requiem — Foto: Reprodução/Map Genie

8. Nota na Caixa de Papelão

Leia a nota colada na caixa dentro do armário do Quarto 202 após obter o isqueiro

📍 Onde: Quarto 202 Centro de Cuidados (2º andar)

9. Panfleto do Centro de Cuidados

Após a cutscene em que Grace encontra Leon, desça a escada e vá até a Sala do Vigia, onde o panfleto está na mesa de madeira perto do sofá.

📍 Onde: Sala do Vigia do Centro de Cuidados

10. Rabisco no Quadro Branco

Também na Sala do Vigia, interaja com o aviso no quadro branco para pegar esse arquivo.

📍 Onde: Sala do Vigia do Centro de Cuidados

11. Nota Dobrada

Inspecione um jaleco de laboratório ensanguentado pendurado em um gancho na parede da Galeria. Você vai encontrar um pedaço de papel no bolso que revela um arquivo ao ser desdobrado.

📍 Onde: Galeria do Centro de Cuidados (2º andar)

A nota está no bolso do jaleco — Foto: Reprodução/Map Genie

12. Nota do Presidente

Pegue o lápis na mesa do Escritório do Presidente e use-o no caderno rasgado na sala de espera para revelar a solução de uma Caixa-Segredo: Lua, Sol, Estrela e Lua.

📍 Onde: Escritório do Presidente do Centro de Cuidados (2º andar)

13. Cópia de um E-mail ao Gerente

Essa nota está em uma mesa no Escritório do Presidente.

📍 Onde: Escritório do Presidente do Centro de Cuidados (2º andar)

14. Nota ao Presidente

Leia esse arquivo no gabinete da lixeira perto da mesa do Escritório do Presidente.

📍 Onde: Escritório do Presidente do Centro de Cuidados (2º andar)

15. Síntese de Composto Sanguíneo

Encontre o bilhete na bancada do Laboratório de Sangue, na Ala Leste, próximo ao puzzle do DNA.

📍 Onde: Laboratório de Sangue do Centro de Cuidados

A Síntese de Composto Sanguíneo está no Laboratório de Sangue — Foto: Reprodução/Map Genie

16. Substituições de Cofres

Esse arquivo está ao lado do cofre na Sala de Espera.

📍 Onde: Sala de Espera do Centro de Cuidados

17. Mensagem do Chefe de Pesquisa

Procure nos fundos do Escritório do Chefe de Pesquisa, atrás da mesa.

📍 Onde: Escritório do Chefe de Pesquisa do Centro de Cuidados (2º andar)

18. Foto do Chefe de Pesquisa 1

Essa foto está na mesa do Escritório do Chefe de Pesquisa.

📍 Onde: Escritório do Chefe de Pesquisa do Centro de Cuidados (2º andar)

Há 3 documentos no Escritório do Chefe de Pesquisa — Foto: Reprodução/Map Genie

19. Foto do Chefe de Pesquisa 2

A segunda foto está na mesinha lateral do Escritório do Chefe de Pesquisa.

📍 Onde: Escritório do Chefe de Pesquisa do Centro de Cuidados (2º andar)

20. Foto do Chefe de Pesquisa 3

A última foto está no porta-retratos na mesa do Escritório do Chefe de Pesquisa.

📍 Onde: Escritório do Chefe de Pesquisa do Centro de Cuidados (2º andar)

21. Cmbinação do Cofre da Sala de Exames

Após pegar a Pulseira Nível 1, volte ao Vestiário, onde você encontra Chunk pela primeira vez. A nota está sobre um dos armários ensanguentados.

📍 Onde: Vestiário do Centro de Cuidados (2º andar)

Saiba como obter a combinação do cofre da Sala de Exames — Foto: Reprodução/Map Genie

22. Registros Médicos de Pacientes

Encontre o arquivo em uma mesa na Sala de Conferências.

📍 Onde: Sala de Conferências do Centro de Cuidados (2º andar)

23. Pesquisa do Spencer 1

O arquivo está dentro do Caderno com Capa de Couro após a resolução do Enigma do Sol no Escritório do Pesquisador Principal. A senha do cofre é Estrela, Sol, Lua e So

📍 Onde: Escritório do Pesquisador Principal do Centro de Cuidados (2º andar)

24. Abrindo a Caixa de Transporte de Órgãos

Você também vai descobrir essa anotação dentro do Caderno com Capa de Couro.

📍 Onde: Escritório do Pesquisador Principal do Centro de Cuidados (2º andar)

25. Entrada de Diário do Victor

O arquivo está em uma mesa na sala de segurança do Laboratório de Sangue, destrancada com a Pulseira Nível 1 encontrada no cadáver do lado de fora do Escritório do Pesquisador Chefe.

📍 Onde: Laboratório de Sangue do Centro de Cuidados

26. Aviso de Construção

Leia a placa na parede do corredor ao lado da Sala do Zelador, perto da entrada da garagem.

📍 Onde: Corredor da Sala do Zelador do Centro de Cuidados

Leia o Aviso de Construção no corredor da Sala do Zelador — Foto: Reprodução/Map Genie

27. Combinação do Cofre do Lounge e Bar

A senha do cofre está em cima da mesa do Escritório do segundo andar da Ala Oeste.

📍 Onde: Escritório do Centro de Cuidados (2º andar)

28. Análise de Histórico

O arquivo está em cima de uma mesa no Escritório em frente à porta da Copa, no segundo andar da Ala Oeste.

📍 Onde: Escritório do Centro de Cuidados (2º andar)

29. Relatório da Equipe de Descarte

Colete o arquivo na Sala de Registros, no topo de uma pilha de caixas.

📍 Onde: Sala de Registros do Centro de Cuidados (2º andar)

30. Mutação Dupla

Verifique algumas caixas na Ala de Isolamento. Você tem um curto período para pegá-lo, já que a área foi isolada.

📍 Onde: Ala de Isolamento do Centro de Cuidados

Pegue o arquivo na Ala de Isolamento — Foto: Reprodução/Map Genie

31. Registro de Enfermagem

Esse é o segundo arquivo encontrado na Ala de Isolamento, em cima de uma das mesas na extremidade leste.

📍 Onde: Ala de Isolamento do Centro de Cuidados (2º andar)

32. Registro de Supressão da Saciedade

No segmento em que Leon acorda no Sótão após ter sido capturado por Dr. Gideon, vá até onde você precisa empurrar um arquivo para o lado, vire-se e leia o documento em cima da mesa.

📍 Onde: Sótão do Centro de Cuidados (3º andar)

33. Combinação do Cofre no Porão

Após a luta contra o Chunk, abra a porta e use o armário emperrado.

📍 Onde: Sótão do Centro de Cuidados (3º andar)

Onde encontrar a combinação do Cofre no Porão — Foto: Reprodução/Map Genie

34. Nota do Lava-Louças

A nota está dentro de um armário no lado de fora do Escritório do Presidente, no segundo andar. Ela revela que a Chave da Despensa está com o chefe.

📍 Onde: Escritório do Presidente do Centro de Cuidados (2º andar)

35. Diretriz Especial para Raccoon City

Adicionada automaticamente ao seu inventário ao final da parte de Leon. Você poderá ler o arquivo assim que assumir o controle de Grace no Porão.

📍 Onde: Centro de Cuidados

36. Relatório da Síndrome de Raccoon City

Adicionada automaticamente à sua coleção ao final da parte de Leon. Você poderá ler o arquivo assim que assumir o controle de Grace no Porão.

📍 Onde: Centro de Cuidados

37. Últimas Palavras da Equipe

Após a cutscene com Leon, ao voltar a controlar Grace no Porão, procure pela nota ao lado do primeiro cadáver no chão.

📍 Onde: Porão do Centro de Cuidados

38. Operação para Eliminar “a Garota”

Esse documento está sobre a mesa da Sala de Segurança, o primeiro ponto de salvamento no Porão.

📍 Onde: Porão do Centro de Cuidados

Documento na Sala de Segurança — Foto: Reprodução/Map Genie

39. Abrir as Celas

As instruções estão acima do distribuidor de energia no canto leste das Celas da Detenção.

📍 Onde: Porão do Centro de Cuidados

40. Nota do Técnico

Use o plugue para abrir a porta e pegue a anotação sobre a mesa da Oficina, ao lado de um memorial do Mr. Raccoon.

📍 Onde: Porão do Centro de Cuidados

41. Relatório do Segurança

Em cima de uma mesa dentro da sala no caminho que liga a Oficina e a Inspeção.

📍 Onde: Porão do Centro de Cuidados

Registro de Visitantes está na escrivaninha — Foto: Reprodução/Map Genie

42. Registro de Visitantes

O bilhete está na escrivaninha logo ao entrar na casa pelo Heliponto.

📍 Onde: Casa do Heliponto no Pátio do Centro de Cuidados

43. Notas sobre os Resultados da Pesquisa

Pegue a nota na mesa da Suíte VIP.

📍 Onde: Suíte VIP do Pátio do Centro de Cuidados (instalação subterrânea)

44. Pesquisa do Spencer 2

Após descer do elevador, colete o arquivo ao lado do Baú de Itens na Recepção.

📍 Onde: Recepção da instalação subterrânea no Centro de Cuidados

45. Registro da Cobaia 170

O registro está em uma maca na sala de Coleta e Teste, no laboratório secreto abaixo da Suíte VIP. Verifique o canto traseiro direito.

📍 Onde: Coleta e Teste, na instalação subterrânea no Centro de Cuidados

46. Relatório do Exame de Grace Ashcroft

Você vai encontrar o relatório sobre o sangue de Grace em uma prancheta na mesa de metal antiga do Laboratório Privado, onde você encontra a Chave do Helicóptero.

📍 Onde: Laboratório Privado, na instalação subterrânea no Centro de Cuidados

Relatório do Exame de Grace Ashcroft está no Laboratório Privado — Foto: Reprodução/Map Genie

47. Manual da Escotilha do Teto

Confira o manual ao lado da Máquina de Escrever no Setor de Armazenamento da Estação de Tratamento de Água.

📍 Onde: Setor de Armazenamento da Estação de Tratamento de Água

Arquivos de Raccoon City

Há 18 arquivos em Raccoon City:

48. Relatório do Incidente em Raccoon City

Você recebe o arquivo automaticamente quando Leon chega a Raccoon City.

📍 Onde: Leste de Raccoon City

49. Jornal do Incidente em Raccoon City

O jornal está no chão perto de uma pilha de lixo e um pouco à frente do carro de Leon.

📍 Onde: Leste de Raccoon City

50. Ordens para o Corpo de Engenheiros

Você pode pegar esse arquivo dentro da tenda da BSAA no Acampamento Central.

📍 Onde: Acampamento Central no Leste de Raccoon City

Há um arquivo na tenda da BSAA — Foto: Reprodução/Map Genie

51. Locais de Armazenamento de Baterias

Essa nota está colada dentro da Caixa de Baterias da área alagada da garagem subterrânea.

📍 Onde: Garagem no Leste de Raccoon City (nível inferior)

52. Lista do Inventário

Entre no contêiner após encontrar o esquadrão da BSAA caído próximo aos Apartamentos Cedarbrook. A lista está colada na lateral de uma caixa de armazenamento.

📍 Onde: Apartamentos Cedarbrook, no Leste de Raccoon City

53. Nota do Corpo de Engenheiros

Colete a nota no telhado dos Apartamentos Cedarbrook, na caixa de suprimentos aberta ao lado do receptor de sinal.

📍 Onde: Apartamentos Cedarbrook, no Leste de Raccoon City (telhados)

Pegue a nota do telhado dos apartamentos — Foto: Reprodução/Map Genie

54. Relatório de Perímetro do R.P.D.

Verifique a pilha de maletas em frente à estátua da deusa em ruínas na Delegacia de Polícia de Raccoon City (RPD). O arquivo revela a localização da espingarda W-870.

📍 Onde: Salão Principal da Delegacia

55. Operação Ultrassecreta

Após a cutscene, entre na sala à direita e você vai encontrar um livro aberto em cima da mesa. Leia o caderno na mesa do Tenente Marvin, no Escritório Oeste.

📍 Onde: Escritório Oeste da Delegacia

56. Registro dos Acontecimentos

Esse registro está localizado no quadro-negro da Sala de Operações.

📍 Onde: Sala de Operações da Delegacia

57. Panfleto Turístico

Após escapar do Mr. X, você vai encontrar o panfleto no segundo andar do Salão Principal, em cima do sofá depois da porta da Sala de Espera.

📍 Onde: Salão Principal da Delegacia (2º andar)

Você pode pegar o Panfleto Turístico após escapar do Mr. X — Foto: Reprodução/Map Genie

58. Cartão da Biblioteca

Abra a gaveta da escrivaninha aparentemente vazia no Escritório da S.T.A.R.S. Espere alguns segundos até que o cartão caia.

📍 Onde: Escritório da S.T.A.R.S, na Delegacia (2º andar)

59. Lista de Afazeres do Barry

Pegue o documento na mesa perto de um monitor no Escritório da S.T.A.R.S.

📍 Onde: Escritório da S.T.A.R.S, na Delegacia (2º andar)

60. Caça ao Tesouro – Pista 1

A primeira pista está dentro da jaqueta Made In Heaven no Escritório da S.T.A.R.S., um easter egg do Resident Evil original de 1996.

📍 Onde: Escritório da S.T.A.R.S, na Delegacia (2º andar)

61. Caça ao Tesouro – Pista 2

A segunda pista está dentro de um armário em frente à mesa de Wesker no Escritório da S.T.A.R.S.

📍 Onde: Escritório da S.T.A.R.S, na Delegacia (2º andar)

62. Fotografia

Essa fotografia pode ser encontrada após ler as duas pistas deixadas por Barry e o Cartão da Biblioteca. Volte para a Biblioteca e interaja com um dos livros. Dentro dele há a foto de Rebecca com a senha da maleta no Escritório da S.T.A.R.S.: RRR.

📍 Onde: Biblioteca da Delegacia (3º andar)

A foto de Rebecca está na Bilbioteca — Foto: Reprodução/Map Genie

63. Etiqueta de Cadáver

Abra o primeiro caixão que você vir na Cripta, durante a sequência de flashback no Orfanato.

📍 Onde: Cripta do Orfanato

64. Resultados da Série 60

Leia o documento sobre uma das mesas no Laboratório de Pesquisa, durante a sequência de flashback.

📍 Onde: Laboratório de Pesquisa do Orfanato (instalação secreta)

65. Novo Caderno de Pesquisa

Leia o outro documento sobre uma das mesas no Laboratório de Pesquisa, durante a sequência de flashback.

📍 Onde: Laboratório de Pesquisa do Orfanato (instalação secreta)

Colete o Novo Caderno de Pesquisa durante o flashback — Foto: Reprodução/Map Genie

Arquivos de ARK

Existem 10 arquivos na instalação secreta abaixo de Raccoon City:

66. Relatório de Status de N0-AH

Leia a mensagem no terminal da Sala dos Funcionários, no último andar.

📍 Onde: Sala dos Funcionários de ARK (último andar)

67. Catálogo de Produtos 1 (2026)

Interaja com o computador na Sala de Visitas.

📍 Onde: Sala de Visitas de ARK (último andar)

68. Pesquisa de Armas Biológicas de Raccoon City

Interaja com o computador na Sala de Visitas.

📍 Onde: Sala de Visitas de ARK (último andar)

69. Catálogo de Produtos 2 (2026)

Interaja com o computador na Sala de Visitas.

📍 Onde: Sala de Visitas de ARK (último andar)

70. Registro de Acesso: Atas da 51ª Assembleia

Agora no controle de Grace, verifique o terminal na Sala de Controle do Monitor.

📍 Onde: Sala de Controle do Monitor de ARK (Subsolo 2)

Atas da 51ª Assembleia estão na Sala de Controle do Monitor. — Foto: Reprodução/Map Genie

71. Cofre da Câmara de Esterilização

Encontre esse arquivo dentro de um contêiner da Umbrella, pouco antes de chegar ao Depósito de Armas Biológicas 05.

📍 Onde: Perto do Depósito de Armas Biológicas 05 (Subsolo 3)

72. Cofre da Sala de Controle do Monitor

Encontre esse arquivo dentro de um contêiner da Umbrella no nordeste do Depósito de Armas Biológicas 05. Também há um zumbi dentro dele.

📍 Onde: Depósito de Armas Biológicas 05 (Subsolo 3)

73. Registro de Acesso: Atas da 1ª Assembleia

Interaja com o terminal nos Arquivos após colocar os dois globos no painel para abrir a porta.

📍 Onde: Arquivos de ARK (Subsolo 2)

Interaja com o terminal para obter esse registro — Foto: Reprodução/Map Genie

74. Notas da Entrevista da Alyssa

Esse arquivo é adicionado automaticamente à coleção de Grace depois dela assistir ao vídeo na tela central dos Arquivos.

📍 Onde: Arquivos de ARK (Subsolo 2)

75. Carta do Patrick

Esse arquivo também é adicionado automaticamente à coleção de Grace depois dela assistir ao vídeo na tela central dos Arquivos.

Onde: Arquivos de ARK (Subsolo 2)

