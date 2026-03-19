19/03/2026
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Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Com 93% de aprovação, O Homem Imortal traz Cillian Murphy de volta ao caos de Birmingham

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Pela ordem dos Peaky Blinders, ele está de volta! A Netflix divulgou nesta quinta-feira (19/03) uma cena exclusiva de Peaky Blinders: O Homem Imortal, longa-metragem que dá continuidade à saga da família Shelby.
Netflix/Robert Viglasky

Pela ordem dos Peaky Blinders, ele está de volta! A Netflix divulgou nesta quinta-feira (19/03) uma cena exclusiva de Peaky Blinders: O Homem Imortal, longa-metragem que dá continuidade à saga da família Shelby.

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O filme estreia oficialmente nesta sexta-feira (20/03) e já chega aclamado pela crítica especializada, ostentando 93% de aprovação.

Ambientado em 1940, em meio aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial em Birmingham, o filme traz um Tommy Shelby (Cillian Murphy) envelhecido, saindo de um exílio voluntário para enfrentar seu acerto de contas mais violento e pessoal até agora.

O “Novo” Tommy Shelby

Em entrevista exclusiva, Cillian Murphy revelou que o personagem passou por mudanças profundas desde o fim da série. “Ele se isolou deliberadamente de sua família e está lutando contra todos os seus demônios e fantasmas.

Com informações de Metrópoles.

O mundo mudou ao seu redor e ele precisou de um ‘chacoalhão’ para retornar”, afirmou o ator vencedor do Oscar.

Assista à cena exclusiva:

O clipe revela a atmosfera densa e cinematográfica da produção, mostrando que o roteirista Steven Knight não poupou esforços para entregar um “novo começo” para a legião de fãs globais.

Elenco de Peso

Além de Murphy, o filme conta com um elenco estelar que inclui Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan e o retorno de Sophie Rundle como Ada Thorne. A trama promete decidir se Tommy irá finalmente confrontar seu legado de sangue ou destruir tudo o que construiu.

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