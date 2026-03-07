Tony Ferreira promove Noite das Mulheres com música ao vivo e sorteios, neste sábado

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher em grande estilo, o La em Casa Bar e Petiscaria preparou uma noite especial dedicada inteiramente a elas. O evento “Noite das Mulheres” acontece neste sábado (7), a partir das 20h, aproveitando o clima de celebração da véspera de feriado.
A programação musical fica por conta de Tony Ferreira, que promete um repertório envolvente com o melhor da música ao vivo para animar o público a partir das 20h. Além da boa música, a noite reserva surpresas: haverá sorteios de brindes exclusivos voltados para as clientes presentes.
O evento conta com o apoio de patrocinadores locais que reforçam o prestígio da noite, como a AB Perfumaria e Variedades, a Lotérica Na Sorte e a Espaçolaser.
O La em Casa Bar e Petiscaria está localizado em um ponto de fácil acesso no bairro Santa Quitéria, Rua Fragoso Monteiro, nº 467.
Se você procura um ambiente descontraído, com boa comida, música de qualidade e aquela homenagem especial para as mulheres da sua vida (ou para curtir com as amigas), a Noite das Mulheres é o destino certo.