07/03/2026
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Tony Ferreira promove Noite das Mulheres com música ao vivo e sorteios, neste sábado

O La em Casa Bar e Petiscaria está localizado em um ponto de fácil acesso no bairro Santa Quitéria

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher em grande estilo, o La em Casa Bar e Petiscaria preparou uma noite especial dedicada inteiramente a elas. O evento “Noite das Mulheres” acontece neste sábado (7), a partir das 20h, aproveitando o clima de celebração da véspera de feriado.

A programação musical fica por conta de Tony Ferreira, que promete um repertório envolvente com o melhor da música ao vivo para animar o público a partir das 20h. Além da boa música, a noite reserva surpresas: haverá sorteios de brindes exclusivos voltados para as clientes presentes.

O evento conta com o apoio de patrocinadores locais que reforçam o prestígio da noite, como a AB Perfumaria e Variedades, a Lotérica Na Sorte e a Espaçolaser.

Se você procura um ambiente descontraído, com boa comida, música de qualidade e aquela homenagem especial para as mulheres da sua vida (ou para curtir com as amigas), a Noite das Mulheres é o destino certo.

