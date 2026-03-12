Torcedor é sepultado ao som do hino do Flamengo durante despedida no interior do Acre; veja vídeo

12/03/2026
Homenagem marca despedida

Torcedor é sepultado ao som do hino do Flamengo
Torcedor é sepultado ao som do hino do Flamengo/Foto: Aldemir da Silva

O sepultamento do morador Gilsimar da Silva Bacio chamou a atenção de moradores nesta quinta-feira (12) em Sena Madureira. Torcedor apaixonado do Clube de Regatas do Flamengo, ele recebeu uma homenagem marcante durante o último adeus: o cortejo e o sepultamento foram acompanhados pelo hino do Flamengo, time pelo qual nutria grande paixão.

Gilsimar faleceu na última quarta-feira (11), em Rio Branco, após enfrentar problemas cardíacos. A notícia de sua morte causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade onde ele vivia. Um vídeo enviado à redação mostra o momento em que o cortejo segue em direção ao Cemitério São João Batista ao som do hino do Flamengo. A cena chamou a atenção de moradores da cidade e também gerou comentários nas redes sociais, onde muitos destacaram a forma emocionante encontrada pela família para prestar a última homenagem.

De acordo com pessoas próximas, Gilsimar era conhecido pelo amor declarado pelo Flamengo, acompanhando jogos, comentando partidas e demonstrando orgulho pelo clube em diversas ocasiões. Por isso, familiares decidiram incluir o hino do time no momento da despedida, simbolizando uma das maiores paixões de sua vida.

Durante o trajeto até o cemitério, amigos e familiares acompanharam o cortejo em clima de emoção e respeito. Para muitos presentes, o gesto representou não apenas uma homenagem, mas também uma maneira de lembrar a personalidade alegre e a identidade do torcedor, que sempre demonstrou forte ligação com o clube carioca.

A despedida acabou se tornando um momento marcante para quem acompanhou o sepultamento, reforçando como o futebol, muitas vezes, ultrapassa o campo e faz parte da história e da identidade das pessoas, inclusive em momentos de despedida.

