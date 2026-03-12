Trabalhadores são sequestrados, levados para mata e executados com tiros na cabeça em Rio Branco

Dois trabalhadores da construção civil foram sequestrados e executados com tiros na cabeça na noite desta quinta-feira (12), em uma área de mata nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Rua Geraldo Leite, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, as vítimas eram funcionários da empresa Pedra Norte e estavam realizando a entrega de tijolos em um caminhão em uma obra de novas casas populares que estão sendo construídas no conjunto habitacional. Durante a atividade, os trabalhadores teriam sido sequestrados por criminosos e levados para uma área de mata, onde foram executados com vários disparos de arma de fogo na cabeça.

Ainda segundo a polícia, até o momento ninguém conseguiu localizar o caminhão utilizado na entrega nem o motorista que acompanhava os trabalhadores. O condutor segue desaparecido, e equipes da Polícia Militar realizam buscas na região do Segundo Distrito na tentativa de encontrá-lo e localizar o veículo. Após o crime, os autores fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada à ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, a equipe médica apenas pôde constatar a morte das vítimas.

Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Em seguida, os militares realizaram diligências e patrulhamento na região em busca dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

Após a conclusão da perícia, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha ligação com a guerra entre organizações criminosas que atuam na capital. O caso está sendo investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).