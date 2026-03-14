14/03/2026
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Tragédia na BR-364: acreano morre e filho fica ferido após tombamento de carreta, em Rondônia

O filho dele, o motorista Nathaniel Cordeiro Brasil, de 24 anos, sofreu escoriações pelo corpo

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Pai acreano morre e filho é hospitalizado após grave acidente em Rondônia
Pai acreano morre e filho é hospitalizado após grave acidente em Rondônia | Foto: Reprodução RO24h

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de sexta-feira (13) resultou na morte de um acreano e deixou o filho dele ferido após o tombamento de uma carreta no quilômetro 1020 da BR-364, entre os distritos de Vista Alegre do Abunã e Vila Extrema, na região de Porto Velho (RO).

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As vítimas, naturais de Rio Branco, viajavam em direção ao Acre em uma carreta carregada com pó de pedra, transportado de uma pedreira localizada na região do Nereu (Balsa). Durante o trajeto, cerca de 73 quilômetros após o carregamento, o motorista perdeu o controle do veículo por causas ainda desconhecidas, fazendo com que a carreta tombasse às margens da rodovia.

Com o impacto, a carga ficou espalhada pela pista e o veículo sofreu grandes avarias. O passageiro Raimundo Gomes Brasil, de 71 anos, morreu ainda no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O filho dele, o motorista Nathaniel Cordeiro Brasil, de 24 anos, sofreu escoriações pelo corpo e apresentou suspeita de fratura em um dos pés. Ele foi socorrido inicialmente para o hospital do distrito de Extrema e, na madrugada deste sábado (14), transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em atendimento médico.

Policiais militares do distrito de Extrema realizaram o isolamento da área e o controle do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela ocorrência e pela investigação das circunstâncias do acidente.

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