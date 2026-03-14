Tragédia na BR-364: acreano morre e filho fica ferido após tombamento de carreta, em Rondônia

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de sexta-feira (13) resultou na morte de um acreano e deixou o filho dele ferido após o tombamento de uma carreta no quilômetro 1020 da BR-364, entre os distritos de Vista Alegre do Abunã e Vila Extrema, na região de Porto Velho (RO).

As vítimas, naturais de Rio Branco, viajavam em direção ao Acre em uma carreta carregada com pó de pedra, transportado de uma pedreira localizada na região do Nereu (Balsa). Durante o trajeto, cerca de 73 quilômetros após o carregamento, o motorista perdeu o controle do veículo por causas ainda desconhecidas, fazendo com que a carreta tombasse às margens da rodovia.

Com o impacto, a carga ficou espalhada pela pista e o veículo sofreu grandes avarias. O passageiro Raimundo Gomes Brasil, de 71 anos, morreu ainda no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O filho dele, o motorista Nathaniel Cordeiro Brasil, de 24 anos, sofreu escoriações pelo corpo e apresentou suspeita de fratura em um dos pés. Ele foi socorrido inicialmente para o hospital do distrito de Extrema e, na madrugada deste sábado (14), transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em atendimento médico.

Policiais militares do distrito de Extrema realizaram o isolamento da área e o controle do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela ocorrência e pela investigação das circunstâncias do acidente.