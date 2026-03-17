Um casal de idosos viu o sonho da aposentadoria desmoronar em poucos minutos após enchentes catastróficas atingirem a ilha de Maui, no Havaí.

Tom e Carrie Bashaw, ambos na casa dos 80 anos, perderam a residência onde planejavam viver seus dias de descanso depois que uma forte tempestade provocou o transbordamento do rio ʻĪao, comprometendo totalmente a estrutura do imóvel.

A destruição foi rápida e implacável. Com as chuvas intensas que atingiram o arquipélago nos últimos dias, a erosão consumiu a base da casa, levando quartos e sala rio abaixo. “A parte de trás da casa inteira desapareceu”, relatou Tom Bashaw em entrevista à imprensa local.

Com informações de O Globo

Morando em contêiner

Sem ter para onde ir, o casal precisou abandonar o local às pressas. Após passarem a primeira noite em um celeiro, Tom e Carrie agora vivem em um contêiner improvisado no próprio terreno. Eles dormem em colchões infláveis na companhia de seus gatos, enquanto tentam processar a perda do imóvel construído há menos de seis anos.

Um detalhe agrava a tragédia: a casa não possuía seguro contra enchentes. Segundo os idosos, a área não era classificada como zona de risco quando as obras começaram em 2020, o que os levou a não contratar a cobertura específica.

Solidariedade e recomeço

O evento climático é considerado extremo, com volumes de chuva que ultrapassaram os 500 mm em algumas regiões, gerando deslizamentos e inundações históricas. Diante da situação precária dos Bashaw, a comunidade local se mobilizou. Uma campanha de arrecadação online foi criada por familiares e já arrecadou dezenas de milhares de dólares para ajudar na reconstrução da vida do casal.

Apesar da dor material, Tom mantém a resiliência. “A natureza vence. Ela não levou a gente, só levou a casa”, declarou, aliviado por estarem todos a salvo. A defesa civil do Havaí segue em alerta para novos riscos de deslizamentos devido ao solo encharcado.