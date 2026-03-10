Traição, briga e medida protetiva: ex-marido de Apoline escancara motivo do término

O influenciador Vitor Andrade se pronunciou após ser acusado de traição pela ex, Apoline, e afirmou que prefere tratar os desentendimentos fora do ambiente público. Em entrevista exclusiva a Cadu Safner, apresentador do programa “Atualiza Já”, da LeoDias TV, ele negou qualquer tipo de agressão de que teria sido acusado e disse que nunca teve comportamento violento: “Eu sempre tomei cuidado para não reagir de forma que pudesse ser usada contra mim. Quem me conhece sabe que eu jamais levantaria a mão para uma mulher”, declarou.
Segundo Vitor, não é a primeira vez que acusações surgem após o fim do relacionamento. Ele afirmou que, em uma situação anterior, chegou a enfrentar uma denúncia considerada grave nas redes sociais, que resultou, inclusive, em uma medida protetiva contra ele.
Durante a entrevista, Vitor também contou que episódios de tensão aconteceram ao longo da relação. Ele afirma que, em determinado momento após um término, Apoline teria ido até sua casa, em Aracaju, e que o encontro terminou em uma discussão intensa.
De acordo com o influenciador, houve uma grande confusão, com objetos sendo arremessados e a situação saindo do controle. Na ocasião, ele disse que abriu uma transmissão ao vivo para registrar o momento e evitar interpretações equivocadas sobre o que estava acontecendo: “Hoje eu prefiro tratar essas questões no lugar certo e manter o foco no que realmente importa: meu filho. Meu desejo é apenas ter uma convivência saudável com ele e que as questões entre adultos não sejam usadas para prejudicar essa relação”, afirmou.
Vitor ressaltou que reconhece a importância das leis de proteção às mulheres e disse apoiar esse tipo de legislação. Ao mesmo tempo, afirmou acreditar que essas normas precisam ser aplicadas com responsabilidade: “Eu respeito muito as leis que protegem as mulheres e acho que elas são extremamente importantes. Nenhuma mulher merece sofrer violência”, declarou, ressaltando que já se sentiu desrespeitado e humilhado em situações de conflito com a ex. Diante disso, decidiu se afastar imediatamente para evitar que a situação piorasse.