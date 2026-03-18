A Sony Pictures e a Marvel Studios pararam a internet nesta quarta-feira (18/03) ao divulgarem o primeiro trailer oficial de Homem-Aranha: Um Novo Dia.

O longa marca o aguardado quarto filme da franquia estrelada por Tom Holland dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e promete uma trama muito mais urbana e sombria do que os capítulos anteriores.

O Homem-Aranha 4 Um Novo Dia trailer Tom Holland Marvel revelou detalhes emocionantes da nova fase de Peter Parker. Após os eventos de Sem Volta para Casa, Peter vive o luto de ter sido esquecido por todos, incluindo seu melhor amigo Ned (Jacob Batalon) e sua namorada MJ (Zendaya).

O trailer foca na solidão do herói enquanto ele tenta reconstruir sua vida em uma Nova York perigosa.

Justiceiro e Sadie Sink no elenco

A grande surpresa do trailer foi a aparição de Jon Bernthal, reprisando seu papel como o Justiceiro (Frank Castle) agora oficialmente integrado ao cinema da Marvel. O tom do filme parece flertar com o vigilantismo, mostrando um Peter Parker mais maduro e endurecido pelas perdas.

Com informações de Metrópoles.

Outro destaque é a confirmação de Sadie Sink (Stranger Things) no elenco. Embora sua personagem ainda seja um mistério, fãs especulam que ela possa interpretar a Gata Negra ou uma nova aliada de Peter na faculdade.

Produção e Data de Estreia

A produção de Um Novo Dia passou por sustos em setembro de 2025, quando as gravações foram suspensas temporariamente após Tom Holland sofrer uma concussão leve durante uma cena de ação. Recuperado, o ator finalizou as filmagens que agora entram em pós-produção.

Homem-Aranha: Um Novo Dia tem estreia confirmada nos cinemas brasileiros para o dia 31 de julho de 2026. O filme é visto pela Marvel como o pilar central para a nova trilogia que conectará o herói aracnídeo aos próximos grandes eventos dos Vingadores.