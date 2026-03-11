12/03/2026
ContilPop
Trânsito fica congestionado na região do elevado da AABB na tarde desta quarta em Rio Branco

Motoristas relatam longa fila de veículos entre o elevado Beth Bocalom e o elevado devido às intervenções na via

Foto: Reprodução

Motoristas que passam pela região do elevado da AABB enfrentam lentidão e congestionamento na tarde desta quarta-feira (11), em Rio Branco. O trânsito intenso tem sido registrado nas proximidades da obra do elevado, com filas de veículos que se estendem por vários trechos da via.

De acordo com relatos de condutores que trafegam pelo local, o engarrafamento começa nas proximidades do Beth Bocalom e segue até a região do elevado da AABB, causando grande retenção no fluxo de veículos.

LEIA TAMBÉM: Bocalom vistoria obra do Elevado Mamédio Bittar e confirma entrega para março

A lentidão ocorre em razão das intervenções que estão sendo realizadas na área, que exigem atenção redobrada de quem passa pelo trecho. Com o aumento do fluxo de veículos no período da tarde, a movimentação acaba se concentrando em alguns pontos da via, provocando o congestionamento.

Motoristas que precisam passar pela região devem se preparar para o trânsito mais lento e, se possível, buscar rotas alternativas até que o fluxo volte à normalidade.

A recomendação é dirigir com atenção e respeitar a sinalização instalada no local para garantir a segurança de quem circula pela área. 🚗🚦

