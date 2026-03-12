12/03/2026
Trecho de estrada chama atenção após motoristas relatarem carros se movendo sozinhos em ladeira

Fenômeno registrado em vídeo levanta curiosidade entre moradores e tem explicação ligada à ilusão de ótica

Motoristas dizem que veículos em ponto morto parecem subir ladeira, efeito já observado em outras partes do mundo/ Foto: Instagram

Um trecho de estrada no município de Porteiras  no Ceará, tem despertado curiosidade entre moradores e motoristas que passam pela região. No local, condutores relatam que, ao deixar o carro em ponto morto, o veículo começa a se movimentar sozinho no sentido oposto ao que aparenta ser a descida da via.

A situação dá a impressão de que o automóvel estaria “subindo” a ladeira sem qualquer impulso do motorista. Para demonstrar o fenômeno, alguns condutores também observam o comportamento da água que corre pelo local, apontando que o fluxo segue em direção diferente daquela que parece ser a inclinação do terreno.

Motoristas dizem que veículos em ponto morto parecem subir ladeirao/ Foto: Instagram

O caso ganhou repercussão após um vídeo que mostra a experiência circular nas redes sociais e aplicativos de mensagens, gerando debates entre curiosidade e possíveis explicações para o ocorrido.

Segundo especialistas, situações como essa podem ser resultado de uma ilusão de ótica provocada pela forma como a paisagem ao redor interfere na percepção humana da inclinação do solo. Em determinados pontos, a disposição de árvores, horizonte e relevo pode levar o cérebro a interpretar erroneamente qual é o verdadeiro sentido da descida.

Efeito já observado em outras partes do mundo/ Foto: Instagram

Fenômenos semelhantes, conhecidos em alguns lugares como “ladeiras magnéticas” ou “colinas gravitacionais”, já foram registrados em diferentes regiões do Brasil e também em outros países, sempre associados a efeitos visuais que confundem a percepção da topografia real do terreno.

