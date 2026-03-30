“Treine, seu puto”, diz Lula ao rebater críticas e ironizar boatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou publicamente rumores que circulam nas redes sociais envolvendo a chamada teoria do “Lula clone”. Durante fala recente, ele ironizou as especulações e rebateu as alegações com tom crítico.

Segundo o presidente, há pessoas que afirmam que ele não seria o verdadeiro Lula. “Tem gente dizendo que eu sou um clone. Para eles, eu já sou o quarto clone”, declarou, em referência às teorias que circulam na internet.

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Lula também mencionou comentários sobre sua condição física, citando um vídeo em que aparece praticando exercícios. De acordo com ele, houve quem questionasse sua capacidade física devido à idade.

Ao responder, o presidente fez uma provocação direta. “Treine, se prepare”, disse, ao rebater críticas e comparações feitas nas redes.

O conteúdo foi compartilhado pelo perfil Pragmatismo Político, que divulgou o trecho da fala. O tema ganhou repercussão online diante do tom adotado pelo presidente ao tratar das especulações.