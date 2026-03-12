Trend “Eu moro na comunidade” ganha versão acreana e vídeo viraliza nas redes sociais

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo barbeiro acreano Jackson PLC tem chamado atenção ao trazer uma versão local da trend “Eu moro na comunidade”. Gravado em uma escadaria de madeira em Rio Branco, o conteúdo apresenta situações do cotidiano de quem vive em áreas populares da capital acreana.

Na gravação, Jackson aparece citando frases que fazem parte do formato da trend, que se espalhou pela internet nos últimos meses. O modelo consiste em relatar experiências comuns vividas por moradores de comunidades, geralmente com tom de humor ou reflexão social.

No vídeo publicado em seu perfil, o barbeiro afirma: “Eu moro na comunidade, é claro que eu já peguei vários bacus da polícia quando vinha do trabalho”. Em outro trecho, ele comenta: “Eu moro na comunidade, é claro que aqui todos nós fechamos com Lula, presidente do Brasil”.

A gravação também traz mensagens sobre convivência e respeito dentro da comunidade. Em uma das falas, Jackson afirma que no local “não se pode mexer com uma mulher”, destacando que atitudes desse tipo não são aceitas pelos moradores.

Ao final, o barbeiro reforça um ponto que aparece com frequência em debates sobre periferias no Brasil. “Eu moro na comunidade, e aqui não mora só bandido, existe muitas pessoas do bem também”, diz no vídeo.

A trend “Eu moro na comunidade” tem sido reproduzida por criadores de conteúdo em diversas cidades do país, cada um adaptando as frases à realidade local. Em Rio Branco, a versão publicada por Jackson rapidamente começou a circular entre internautas e ganhou comentários de moradores que se identificaram com as situações apresentadas.

Nas redes sociais, vídeos desse tipo costumam gerar engajamento ao abordar o cotidiano das comunidades de forma direta, misturando humor, crítica social e relatos de experiências vividas pelos próprios moradores.