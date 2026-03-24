O Tribunal do Júri de Santa Maria selou o destino de Welson Ramos Pedrosa, Francisco Leandro Meneses de Araújo e Marcos Vinícius Souza da Silva.

O trio foi condenado nesta segunda-feira (23/03) pelo assassinato de um homem, identificado como Antônio, e pela tentativa de homicídio de outro, após uma discussão banal em um lava jato no Distrito Federal.

O crime, que chocou pela futilidade, ocorreu após a vítima, que trabalhava lavando um veículo, molhar acidentalmente Welson. Irritado, o agressor prometeu vingança e retornou minutos depois armado com facas e acompanhado pelos outros dois cúmplices.

Dinâmica da Violência

Segundo os autos do processo, Francisco e Marcos atacaram Antônio com diversos golpes de faca, levando-o a óbito ainda no local. Simultaneamente, Welson esfaqueou um segundo homem, identificado como Yago, que sobreviveu após conseguir fugir e buscar socorro no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Com informações do Metrópoles.

Após o ataque, os criminosos furtaram o carro de Yago para fugir. A liberdade, porém, durou pouco: cerca de uma hora e meia depois, a Polícia Militar localizou o veículo. Após uma perseguição de cinco minutos, o trio colidiu com um carro estacionado e foi capturado com as armas do crime ainda sujas de sangue.

As Penas

Os jurados rejeitaram as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas apresentadas pela defesa, reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. As sentenças foram fixadas da seguinte forma:

Francisco Leandro: 37 anos e 1 mês de reclusão.

Welson Ramos: 32 anos e 2 meses de reclusão.

Marcos Vinícius: 20 anos de reclusão.

Todos os condenados cumprirão a pena inicialmente em regime fechado. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) sustentou a acusação integralmente, destacando a crueldade e o desproposito da ação do grupo.