Troca troca! Gladson realiza nova rodada de exonerações e nomeações em secretarias estaduais

O Governo do Acre publicou, na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE), uma série de mudanças administrativas envolvendo exonerações, nomeações e movimentações de servidores em cargos comissionados da estrutura estadual. As alterações atingem principalmente as áreas de Educação, Assistência Social, Saúde e Agricultura.

Entre as mudanças, foram oficializadas exonerações em cargos do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento (CAS). Deixaram as funções Francisca Claudia do Vale Pinho (CAS-8), Michael Douglas Santos Silva (CAS-7), Adeni Neves Silva (CAS-4) e Auricelia da Silva Souza, que ocupava cargo CAS-3. As decisões passam a valer a partir da data de publicação dos decretos assinados pelo governador Gladson Camelí.

Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), houve o maior número de nomeações. Foram designados para cargos comissionados Jessica Lauanda Pinho Messias (CAS-8), Tiago Souza de Almeida (CAS-2), Maria Julia Drumond de Souza (CAS-2), Butheglo de Souza Magalhães (CAS-2) e Francisco Alves de Lima Neto (CAS-7). Conforme os decretos, caberá à própria pasta definir as funções específicas que cada servidor irá exercer dentro das unidades administrativas.

Também foram registradas nomeações em outras áreas do governo. Deywyd Charles da Silva Santiago assumirá cargo CAS-4 na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), enquanto Mariceudo Silva de Sousa foi nomeado para função de mesma referência na Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). Já na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Alzirene Diogenes Saldanha foi nomeada para cargo CAS-3, e Auricelia da Silva Souza voltou à estrutura do governo em novo cargo, agora como CAS-4 na mesma pasta.

Além das mudanças administrativas, o Diário Oficial trouxe ainda a republicação de decreto que prorroga por mais 12 meses a cessão do servidor Aluízio Antônio Veras, da Secretaria de Obras Públicas (Seop), para continuar prestando serviços junto à Prefeitura de Rio Branco, com ônus para o órgão cessionário.

Confira:

Nomeações e exonerações