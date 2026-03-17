A quarta fase da Copa do Brasil começa com força total nesta terça-feira (17/03), trazendo cinco confrontos eletrizantes que prometem agitar as torcidas de Norte a Sul do país.

Com informações do Metrópoles, a competição entra agora em sua etapa decisiva do mata-mata inicial, onde 12 confrontos definidos em jogo único decidirão quem segue vivo na briga pelo título mais democrático do Brasil.

Com informações de Metrópoles.

Os duelos desta fase acontecem até o dia 19 de março de 2026. Os classificados garantem não apenas uma fatia maior da premiação milionária, mas também a vaga na quinta fase, etapa estratégica onde entram os 20 times da Série A do Brasileirão 2026.

Zebras e gigantes nacionais

A quarta fase é conhecida por reunir as “zebras” que surpreenderam nas etapas anteriores, times tradicionais do interior e gigantes regionais que buscam consolidar sua temporada. O equilíbrio é a marca registrada dos jogos de hoje, com destaque para o duelo entre Sport e Athletic, além do clássico paranaense entre Londrina e Operário.

Confira a programação completa desta terça (17/03):

19h00: Nova Iguaçu-RJ x Fortaleza-CE (Estádio Jânio Morais, Nova Iguaçu)

19h30: São Bernardo-SP x Ceará-CE (Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo)

21h30: Sport-PE x Athletic Club-MG (Estádio Ilha do Retiro, Recife)

21h30: Londrina-PR x Operário-PR (Estádio do Café, Londrina)

21h30: Portuguesa-SP x Paysandu-PA (Estádio do Canindé, São Paulo)

Vale lembrar que, por se tratar de jogo único, em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será definida na disputa por pênaltis, aumentando ainda mais a tensão para os torcedores nesta noite de futebol.