Trump afirma que Cuba pode ‘cair em breve’ e cita negociações dos dois países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que Cuba pode “cair em breve”. A declaração foi dada durante entrevista por telefone à CNN, na qual o líder americano comentou o cenário político da ilha e a possibilidade de negociações entre os dois países.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Segundo Trump, o governo cubano estaria interessado em buscar um acordo com Washington após décadas de tensão diplomática. “Eles têm muita vontade de chegar a um acordo”, afirmou.

Ele também mencionou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, poderá participar das conversas com o governo de Havana. Trump disse que pretende enviar Rubio para conduzir possíveis negociações e avaliar os próximos passos das relações diplomáticas.

Aumento das tensões

As relações entre Estados Unidos e Cuba enfrentam um novo momento de tensão nas últimas semanas. O cenário se intensificou após mudanças no contexto político da Venezuela, tradicional aliada do governo cubano.

Depois da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças americanas no início de janeiro, Washington pressionou o governo interino em Caracas a suspender o envio de petróleo para Cuba, o que agravou a crise energética e econômica enfrentada pela ilha.

Impactos na economia

Com a redução do fornecimento de combustível, Cuba enfrenta dificuldades crescentes, como apagões frequentes e impactos no turismo, um dos principais setores da economia do país.

Apesar das tensões, Trump afirmou que há tempo para negociações e sugeriu que mudanças políticas podem ocorrer após décadas de governo comunista iniciadas com a revolução liderada por Fidel Castro em 1959.

Leia Mais no BacciNotícias:

Messi e Inter Miami visitam Trump na Casa Branca e fãs criticam encontro

Trump demite ‘Barbie do ICE’ e escolhe senador de Oklahoma para comandar segurança interna

Em entrevista nos EUA, Wagner Moura chama Bolsonaro de ‘Trump brasileiro’

O post Trump afirma que Cuba pode ‘cair em breve’ e cita negociações dos dois países apareceu primeiro em Bacci Noticias.