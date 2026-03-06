07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Trump afirma que Cuba pode ‘cair em breve’ e cita negociações dos dois países

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-afirma-que-cuba-pode-‘cair-em-breve’-e-cita-negociacoes-dos-dois-paises

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que Cuba pode “cair em breve”. A declaração foi dada durante entrevista por telefone à CNN, na qual o líder americano comentou o cenário político da ilha e a possibilidade de negociações entre os dois países.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Segundo Trump, o governo cubano estaria interessado em buscar um acordo com Washington após décadas de tensão diplomática. “Eles têm muita vontade de chegar a um acordo”, afirmou.

Ele  também mencionou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, poderá participar das conversas com o governo de Havana. Trump disse que pretende enviar Rubio para conduzir possíveis negociações e avaliar os próximos passos das relações diplomáticas.

Aumento das tensões

As relações entre Estados Unidos e Cuba enfrentam um novo momento de tensão nas últimas semanas. O cenário se intensificou após mudanças no contexto político da Venezuela, tradicional aliada do governo cubano.

Depois da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças americanas no início de janeiro, Washington pressionou o governo interino em Caracas a suspender o envio de petróleo para Cuba, o que agravou a crise energética e econômica enfrentada pela ilha.

Impactos na economia

Com a redução do fornecimento de combustível, Cuba enfrenta dificuldades crescentes, como apagões frequentes e impactos no turismo, um dos principais setores da economia do país.

Apesar das tensões, Trump afirmou que há tempo para negociações e sugeriu que mudanças políticas podem ocorrer após décadas de governo comunista iniciadas com a revolução liderada por Fidel Castro em 1959.

Leia Mais no BacciNotícias:

  • Messi e Inter Miami visitam Trump na Casa Branca e fãs criticam encontro
  • Trump demite ‘Barbie do ICE’ e escolhe senador de Oklahoma para comandar segurança interna
  • Em entrevista nos EUA, Wagner Moura chama Bolsonaro de ‘Trump brasileiro’

O post Trump afirma que Cuba pode ‘cair em breve’ e cita negociações dos dois países apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.