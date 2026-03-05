Trump afirma que escolherá sucessor de Khamenei no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende participar da escolha do próximo líder supremo do Irã e classificou como “inaceitável” a possibilidade de Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, assumir o cargo. A declaração foi dada em entrevista ao site Axios.

Segundo o republicano, os Estados Unidos deveriam ter influência no processo de sucessão iraniano. “O filho de Khamenei é um peso leve. Tenho que participar da nomeação, como fiz com Delcy”, afirmou, fazendo referência à líder venezuelana Delcy Rodríguez, citada por ele como exemplo de intervenção política norte-americana na região.



A sucessão no Irã ocorre em meio a um cenário de forte tensão no Oriente Médio. Relatos da imprensa internacional indicam que Mojtaba Khamenei aparece entre os nomes mais cotados para assumir a liderança do país, embora ainda não haja confirmação oficial sobre quem ocupará o posto.

O líder supremo iraniano é escolhido pela Assembleia de Especialistas, um órgão formado por 88 clérigos que tem autoridade para indicar e supervisionar a principal liderança política e religiosa do país.



Trump também afirmou que alguns nomes considerados por seu governo para liderar o Irã já estariam mortos após os ataques recentes relacionados ao conflito na região, indicando que novos candidatos poderiam surgir no processo de sucessão.

“A maioria das pessoas que tínhamos em mente já morreu. Agora temos outro grupo, que também pode estar morto, segundo relatos. Então, teremos uma terceira onda. Em breve, não conheceremos mais ninguém”, afirmou o presidente americano a repórteres na Casa Branca.

O norte-americano reiterou que seria apropriado escolher um político que tenha apoio popular para ocupar o cargo em meio aos episódios conturbados. “Faz sentido colocar alguém que está presente, que é popular atualmente, se é que existe tal pessoa”, disse.



Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho de Ali Khamenei, líder supremo que foi dado como morto no sábado (28), após os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel no Irã. Ele serviu o exército na Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, além de liderar a milícia Basij, há mais de uma década.

