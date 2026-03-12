12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

Trump afirma que Irã pode ir à Copa, mas diz que viagem não seria segura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-afirma-que-ira-pode-ir-a-copa,-mas-diz-que-viagem-nao-seria-segura
Trump afirma que Irã pode ir à Copa, mas diz que viagem não seria segura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (12/3), que a seleção do Irã teria permissão para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026, mas indicou que considera inadequada a presença da equipe no torneio por razões de segurança. A competição está programada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas sediadas em Estados Unidos, México e Canadá.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A declaração foi publicada pelo mandatário na rede social Truth Social. Na mensagem, Trump disse que os iranianos são “bem-vindos” à competição, mas ponderou que não considera apropriado que a delegação viaje para o torneio por questões de segurança, afirmando que a participação “não seria apropriada” para a “própria vida e segurança deles”.

Veja as fotos

Reprodução/X
Trump elege Palmeiras como “melhor time do Brasil” em evento com Lionel MessiReprodução/X
Reprodução/@whitehouse
Messi e Trump entraram acompanhados do dono do Inter Miami, Jorge Mas.Reprodução/@whitehouse
Reprodução / CNN Brasil
Donald TrumpReprodução / CNN Brasil

Leia Também

“Ele está bem”, garante porta-voz após Donald Trump ser atingido em comício
Notícias gerais

“Ele está bem”, garante porta-voz após Donald Trump ser atingido em comício

“Fim de uma era de mortes e terror”, diz Trump em discurso após libertação de reféns
Política

“Fim de uma era de mortes e terror”, diz Trump em discurso após libertação de reféns

“Gostei da ligação”, diz Trump sobre reunião com Lula
Política

“Gostei da ligação”, diz Trump sobre reunião com Lula

“Lula não vai abanar o rabo nem dizer ‘I love you’ para Trump como Bolsonaro”, diz Haddad
Política

“Lula não vai abanar o rabo nem dizer ‘I love you’ para Trump como Bolsonaro”, diz Haddad

O posicionamento ocorre poucos dias depois de uma conversa entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. De acordo com relatos, o dirigente da entidade máxima do futebol buscou esclarecimentos sobre a possibilidade de participação da seleção iraniana, que já havia garantido vaga na competição.

Do lado iraniano, o discurso adotado foi de rejeição à presença no torneio. O ministro dos Esportes do país, Ahmad Donjamali, declarou que o governo não pretende enviar a seleção para o Mundial. Em pronunciamento transmitido pela televisão estatal, ele afirmou: “Desde que este governo corrupto assassinou nosso líder, não temos a menor intenção de participar da Copa do Mundo.”

O ministro também mencionou as tensões recentes envolvendo o país e criticou medidas adotadas contra o Irã. Segundo ele, “medidas malignas” foram tomadas, levando o país a entrar em “duas guerras” e resultando em milhares de mortes. Na sequência, reforçou a posição oficial: “Não temos absolutamente nenhuma chance de participar.”

A seleção iraniana havia assegurado vaga no torneio e estava prevista para integrar o Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Paralelamente ao debate esportivo, declarações políticas também ampliaram o clima de tensão.

Em outra publicação nas redes sociais, Trump afirmou que considera prioritário impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. O presidente escreveu: “Mas, para mim, como presidente, o mais interessante e importante é impedir que um império do mal, o Irã, possua armas nucleares e destrua o Oriente Médio e, de fato, o mundo. Eu jamais permitirei que isso aconteça!”

As declarações ocorreram no mesmo período em que o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, fez seu primeiro pronunciamento oficial após assumir o posto que foi ocupado por seu pai, Ali Khamenei. Em mensagem transmitida pela televisão estatal, ele abordou temas relacionados ao conflito regional, citou a necessidade de unidade nacional e afirmou que o país seguirá respondendo a ataques e pressões externas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.