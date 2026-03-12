Trump afirma que Irã pode ir à Copa, mas diz que viagem não seria segura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (12/3), que a seleção do Irã teria permissão para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026, mas indicou que considera inadequada a presença da equipe no torneio por razões de segurança. A competição está programada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas sediadas em Estados Unidos, México e Canadá. 📱 Participe do canal do ContilNet no instagram A declaração foi publicada pelo mandatário na rede social Truth Social. Na mensagem, Trump disse que os iranianos são “bem-vindos” à competição, mas ponderou que não considera apropriado que a delegação viaje para o torneio por questões de segurança, afirmando que a participação “não seria apropriada” para a “própria vida e segurança deles”. Veja as fotos Abrir em tela cheia Trump elege Palmeiras como “melhor time do Brasil” em evento com Lionel MessiReprodução/X Messi e Trump entraram acompanhados do dono do Inter Miami, Jorge Mas.Reprodução/@whitehouse Donald TrumpReprodução / CNN Brasil Voltar

O posicionamento ocorre poucos dias depois de uma conversa entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. De acordo com relatos, o dirigente da entidade máxima do futebol buscou esclarecimentos sobre a possibilidade de participação da seleção iraniana, que já havia garantido vaga na competição.

Do lado iraniano, o discurso adotado foi de rejeição à presença no torneio. O ministro dos Esportes do país, Ahmad Donjamali, declarou que o governo não pretende enviar a seleção para o Mundial. Em pronunciamento transmitido pela televisão estatal, ele afirmou: “Desde que este governo corrupto assassinou nosso líder, não temos a menor intenção de participar da Copa do Mundo.”

O ministro também mencionou as tensões recentes envolvendo o país e criticou medidas adotadas contra o Irã. Segundo ele, “medidas malignas” foram tomadas, levando o país a entrar em “duas guerras” e resultando em milhares de mortes. Na sequência, reforçou a posição oficial: “Não temos absolutamente nenhuma chance de participar.”

A seleção iraniana havia assegurado vaga no torneio e estava prevista para integrar o Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Paralelamente ao debate esportivo, declarações políticas também ampliaram o clima de tensão.

Em outra publicação nas redes sociais, Trump afirmou que considera prioritário impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. O presidente escreveu: “Mas, para mim, como presidente, o mais interessante e importante é impedir que um império do mal, o Irã, possua armas nucleares e destrua o Oriente Médio e, de fato, o mundo. Eu jamais permitirei que isso aconteça!”

As declarações ocorreram no mesmo período em que o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, fez seu primeiro pronunciamento oficial após assumir o posto que foi ocupado por seu pai, Ali Khamenei. Em mensagem transmitida pela televisão estatal, ele abordou temas relacionados ao conflito regional, citou a necessidade de unidade nacional e afirmou que o país seguirá respondendo a ataques e pressões externas.