Trump demite ‘Barbie do ICE’ e escolhe senador de Oklahoma para comandar segurança interna

Escrito por Bacci Notícias
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a secretária de Segurança Interna Kristi Noem, que ficou conhecida entre críticos e na imprensa pelo apelido de “Barbie do ICE”. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (5) e ocorre em meio a críticas à condução da política de imigração e à gestão do departamento.

Para ocupar o cargo, Trump indicou o senador republicano Markwayne Mullin, do estado de Oklahoma, que deverá assumir o posto após o processo de confirmação. A mudança marca a primeira saída de um integrante do gabinete no segundo mandato do presidente.

Noem vinha enfrentando pressão política após audiências no Congresso e questionamentos sobre sua atuação à frente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), órgão responsável por áreas como controle de fronteiras, imigração e resposta a desastres.

Mesmo com a demissão, Trump afirmou que Noem continuará ligada ao governo. Segundo o anúncio, ela deverá assumir um novo cargo diplomático como enviada especial de uma iniciativa chamada “Shield of the Americas”, voltada à cooperação em segurança no hemisfério ocidental.

O senador Mullin, indicado para substituí-la, é empresário e político republicano que representa Oklahoma no Senado desde 2023. Caso seja confirmado, ele deixará o cargo legislativo para assumir o comando da pasta responsável por uma das principais políticas do governo: o combate à imigração irregular e a proteção do território norte-americano.

A troca no comando da Segurança Interna acontece em um momento de forte debate político nos Estados Unidos sobre imigração, segurança nas fronteiras e atuação das agências federais responsáveis pelo controle migratório.

