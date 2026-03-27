Trump diz que ‘Cuba é a próxima’ em discurso sobre sucessos militares dos EUA

O presidente ⁠dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira ‌que ‘Cuba é a próxima’ durante um discurso em um fórum de investimentos em Miami, durante ‌o qual ele elogiou os sucessos da ação militar dos EUA na Venezuela e no Irã.

Embora o presidente não tenha especificado exatamente o que planeja fazer com a nação insular, ele ⁠tem ‌dito com frequência que acredita que o ⁠governo de Havana, que enfrenta uma grave crise econômica, está à beira do colapso.

Leonard Richard González Alfonso foi preso em junho de 2025, após grafitar frases em muros de Havana em protesto aos longos apagões de energia elétrica

Seu governo iniciou negociações com elementos da liderança de Cuba nas últimas semanas, enquanto o próprio ​Trump deu a entender que uma ação cinética poderia ser possível.

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‘Eu construí esse grande ​exército. Eu disse: ‘Você nunca terá que usá-lo.’ Mas, às vezes, é preciso usá-lo. E, a propósito, Cuba é a próxima’, disse Trump na conferência desta sexta-feira.

‘Mas finjam que eu não disse ‌isso. Finjam que eu não ​disse isso.’

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconheceu que o país está em negociações com os EUA em uma tentativa ⁠de evitar um ​possível confronto ​militar. A economia de Cuba tem sido prejudicada por interrupções nas ⁠importações de petróleo, das ​quais o país depende para operar usinas de energia e transporte.

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Antes da operação dos EUA para capturar ​o líder venezuelano Nicolás Maduro, agora deposto, em janeiro, a Venezuela fornecia grande ​parte das necessidades ⁠de petróleo de Cuba, mas o novo governo de Caracas, ⁠sob pressão de Washington, interrompeu essas remessas.

No início de março, Trump havia dito que Cuba poderia estar sujeita a uma ‘tomada de controle amigável’, antes de acrescentar: ‘Pode não ser uma tomada de controle ​amigável’.

Fonte: InfoMoney