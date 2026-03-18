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Trump não quer novos ataques a infraestrutura de energia do Irã, diz jornal

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Presidente dos EUA, Donald Trump 17/03/2026 REUTERS/Kylie Cooper

Presidente dos EUA, Donald Trump
17/03/2026
REUTERS/Kylie Cooper

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer novos ataques à infraestrutura energética do Irã após a ofensiva de Israel contra o campo de gás de South Pars nesta quarta-feira, informou o Wall Street Journal, citando autoridades americanas.

Trump, que foi informado antecipadamente sobre o ataque israelense a South Pars, apoiou a ação como uma mensagem a Teerã em meio ao bloqueio do estreito de Ormuz e poderia voltar a considerar ataques contra outras instalações de energia iranianas, dependendo dos próximos movimentos do Irã na hidrovia, segundo o jornal.

A Reuters não pôde verificar de forma independente as informações da reportagem.

 

(Matéria em atualização)

 

Fonte: InfoMoney

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