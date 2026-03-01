O presidente Donald Trump começou o domingo (1º) afirmando que irá realizar “ataques sem precedentes” caso haja retaliação do Irã aos EUA. A declaração foi dada em sua rede social, a Truth Social.

“O Irã acaba de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que jamais atacou antes. É melhor que não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes!”, disse Trump.

A declaração foi feita nesta madrugada após o Irã lançar centenas de mísseis e drones contra tropas americanas e cidades em Israel, além de atingir países árabes aliados aos EUA. O clima esquentou depois da ofensiva, que aconteceu em resposta a ataques iniciais do sábado.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Declarações aumentam tensões ainda mais com Trump

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o assassinato do aiatolá Ali Khamenei foi “um grande crime que nunca ficará impune”.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, enviou um recado direto a Trump e Netanyahu: “Vocês cruzaram uma linha vermelha e pagarão por isso”. A declaração foi feita em pronunciamento na TV estatal iraniana.

Leia mais no BacciNotícias:

Netanyahu diz ter indícios de que Ali Khamenei, líder do Irã, está morto

Governo do Brasil condena ofensiva de EUA e Israel contra o Irã

Quem é Ali Khamenei, líder supremo do Irã alvo de ofensiva de EUA e Israel

O post Trump promete ‘ataques sem precedentes’ caso haja retaliação do Irã aos EUA apareceu primeiro em Bacci Noticias.