01/03/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores

Trump promete ‘ataques sem precedentes’ caso haja retaliação do Irã aos EUA

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-promete-‘ataques-sem-precedentes’-caso-haja-retaliacao-do-ira-aos-eua

O presidente Donald Trump começou o domingo (1º) afirmando que irá realizar “ataques sem precedentes” caso haja retaliação do Irã aos EUA. A declaração foi dada em sua rede social, a Truth Social.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“O Irã acaba de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que jamais atacou antes. É melhor que não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes!”, disse Trump.

A declaração foi feita nesta madrugada após o Irã lançar centenas de mísseis e drones contra tropas americanas e cidades em Israel, além de atingir países árabes aliados aos EUA. O clima esquentou depois da ofensiva, que aconteceu em resposta a ataques iniciais do sábado.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Declarações aumentam tensões ainda mais com Trump

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o assassinato do aiatolá Ali Khamenei foi “um grande crime que nunca ficará impune”.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, enviou um recado direto a Trump e Netanyahu: “Vocês cruzaram uma linha vermelha e pagarão por isso”. A declaração foi feita em pronunciamento na TV estatal iraniana.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Netanyahu diz ter indícios de que Ali Khamenei, líder do Irã, está morto
  • Governo do Brasil condena ofensiva de EUA e Israel contra o Irã
  • Quem é Ali Khamenei, líder supremo do Irã alvo de ofensiva de EUA e Israel

O post Trump promete ‘ataques sem precedentes’ caso haja retaliação do Irã aos EUA apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.